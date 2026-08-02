Un juez de control de garantías impuso este domingo, 2 de agosto, medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas que habrían participado en el asesinato en Cali de la joven de 21 años, María Camila Potosí y su bebé.

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Se trata de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron capturados el pasado 30 de julio en Cali y el municipio de Andalucía, en el Valle del Cauca.

En la imagen, los cinco presuntos asesinos de María Camila Potosí y su bebé. Foto: Policía Metropolitana de Cali

María Camila tenía ocho meses de embarazo y su cuerpo sin vida fue hallado el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera. Sin embargo, la bebé que gestaba, no estaba junto a ella y fue encontrado el viernes, 31 de julio.

De acuerdo con la Fiscalía, los cinco sospechosos se habrían concertado para engañar a María Camila y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, en Cali, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé.

“Actividades investigativas lideradas por un fiscal especializado de la Seccional Cali permitieron establecer el rol de los procesados en la ejecución del ilícito. Yulieth Cecilia Angulo Escobar se habría encargado de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para tal fin. Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo, y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad. Al llegar al inmueble, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente agredió violentamente a la víctima y la atacó con el arma cortopunzante hasta causarle la muerte. En ese lugar le habría sido extraída, mediante una cesárea artesanal, la bebé de 8 meses de gestación", informó el ente acusador sobre esa investigación.

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Respecto al papel que habría desempeñado Narváez Rodríguez, la Fiscalía informó que este individuo habría sido el que se encargó de conducir el vehículo en el que todos los procesados trasladaron el cuerpo de María Camila hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez.

“Entre tanto, García Zuluaga habría estado a cargo de vigilar el área perimetral durante la comisión del hecho y en los recorridos posteriores, así como alertar sobre la presencia de las autoridades. Por su parte, López Orozco se habría encargado de coordinar la logística del crimen, repartir los roles entre los implicados y garantizar el pago de 4 millones de pesos, suma que, según la investigación, había sido pactada previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar“, agregó la Fiscalía.

Estaba planeado que María Camila Potosí diera a luz el próximo 10 de agosto. Foto: cortesía

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Fiscalía les imputó de acuerdo con su participación individual, los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio.

Sin embargo, según la Fiscalía, los cinco individuos no aceptaron los cargos mencionados anteriormente.