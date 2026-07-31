Salen a la luz nuevos detalles sobre la muerte de María Camila Potosí: un carro, una vivienda y las heridas que presentaba

Si bien la Policía Metropolitana de Cali reportó este jueves 30 de julio la captura de cinco personas que estarían involucradas en el crimen de María Camila Potosí, mujer de 21 años que tenía ocho meses de embarazo cuando desapareció, las autoridades siguen avanzando en la investigación para establecer si hay más responsables.

“En tan solo 10 días de trabajo hoy, 30 de julio, en la madrugada, y luego de esta rigurosa investigación, mediante operativos realizados en la ciudad de Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, logramos la captura de cinco personas, presuntos responsables de la desaparición y homicidio de María Camila, así como la extracción de su bebé”, expresó el brigadier general Herbert Benavidez Valderrama, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, una vez se anunciaron las cinco capturas, entre estas, la de una mujer con la que fue vista Potosí en una moto, horas antes de ser asesinada.

Habló pareja de María Camila Potosí; contó qué le dijo la sospechosa del crimen y cómo encontró el cuerpo: “Bastante devastadora”

Este viernes 31 de julio, Benavidez Valderrama volvió a hablar sobre el caso. En Blu Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali entregó escabrosos detalles.

Según Benavidez Valderrama, Julieth Agudelo, mujer que hace parte de los capturados, engañó a María Camila y la llevó hasta una casa donde, al parecer, asesinaron a la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo.

“Ya ubicamos la residencia; allí se hizo un experticio forense donde se determinó que efectivamente allí hay una alta probabilidad de que se realizó este acto criminal”, dijo Benavidez Valderrama, en la emisora citada.

Además de lo anterior, los investigadores hallaron un vehículo que habría sido utilizado para abandonar el cuerpo de María Camila en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez.

Los cinco capturados en este caso, entre estos, Julieth Agudelo, la mujer vista en una moto con María Camila Potosí. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Allí también encontramos rastros [en el carro], como sangre, y que fueron obviamente corroborados con Medicina Legal, que corresponderían al ADN de María Camila. Y todo eso fue llevándonos a cada uno de esos delincuentes, criminales, que hoy los tenemos a disposición de las autoridades competentes”, agregó.

El oficial de la Policía calificó en Blu Radio de “macabro” el plan de los asesinos para acabar con la vida de la joven y de su bebé, cuyos restos, al parecer, fueron encontrados este mismo jueves 30 de julio cerca de la zona donde encontraron el cuerpo de María Camila.

Habló el director de Medicina Legal sobre caso María Camila Potosí: entregó detalle clave sobre cuerpo que sería del bebé de la joven

Por último, sobre las heridas que le causaron a María Camila, el brigadier general manifestó en dicha emisora: “La acción de violencia que ejercieron contra Camila fue terrible. Más de 20 heridas por arma cortopunzante tiene ella, especialmente en lo que es el cuello, el pecho, en su cabeza. La necropsia le causa a uno un horror impresionante”.