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Se conoce el supuesto motivo por el que mataron a María Camila Potosí: revelan lo que sospechosa le ofreció a asesinos

La Policía entregó nuevos detalles de lo que han arrojado las investigaciones del caso.

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Redacción Nación
31 de julio de 2026 a las 12:00 p. m.
María Camila Potosí, la última vez que se le vio con vida y los capturados por el crimen.
María Camila Potosí, la última vez que se le vio con vida y los capturados por el crimen. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API / Foto 3: Policía

Poco a poco se está esclareciendo el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue asesinada en el sur de Cali y a la que le sacaron a su bebé, que finalmente fue encontrada sin vida en las últimas horas.

María Camila Potosí
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El comandante de la Policía de Cali, general Hebert Benavidez, habló en la emisora Blu Radio y reveló varios detalles del caso, que hasta el momento deja a cinco personas capturadas.

Detrás de todo está una mujer identificada como Julieth y que, según las investigaciones, tenía una relación con uno de los sujetos detenidos y que hace parte de una banda llamada Los Santas.

Es un plan absolutamente macabro y horroroso”, dijo el oficial y, además, también reveló la principal hipótesis que se tiene hasta el momento sobre los motivos por los que se cometió este asesinato.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y dar con el paradero del bebé de María Camila Potosí.
Homenaje a María Camila Potosí, joven asesinada en Cali. Foto: Jorge Orozco / El País

La intención era extraer a la bebe para que Julieth la hiciera pasar como su hija y obviamente engañar a su pareja sentimental. Pensamos que no había la intención inicial de que la bebé fuera a perder la vida, pero creemos que esto se les salió de las manos”, explicó.

Esto se suma a lo que en su momento dijo la pareja de la hoy capturada, quien habló en un video publicado en sus redes sociales y confirmó que la mujer lo engañó con un embarazo falso.

Julieth se habría ganado la confianza de María Camila y fue gracias a esto que logró convencerla de llevarla a los controles y, en uno de estos viajes, la trasladó hasta la casa en la que se presume que estaban Los Santa y allí la mataron.

María Camila Potosí y su pareja, el papá de la bebé que no aparece.
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“La información que tenemos es que tres de ellos, incluyendo a Julieth, habrían estado en el sitio y los otros habrían ayudado en tratar de ocultar evidencias y transportar el cuerpo”, mencionó.

A cambio de todo esto, al parecer la mujer les habría ofrecido dinero a los sujetos para que llevaran a cabo este crimen y así quedarse con la bebé.

María Camila Potosí
María Camila Potosí Foto: Jorge Orozco

Incluso, se cree que la hoy detenida los engañó porque no tenía estos recursos económicos con los que les iba a pagar. “No tenemos el detalles de cuánto les ofreció como tal”, aclaró el oficial.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho en su totalidad, llevar a los responsables a la cárcel y hacer justicia por las muertes de María Camila y su bebé.