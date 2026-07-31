Se conoce el supuesto motivo por el que mataron a María Camila Potosí: revelan lo que sospechosa le ofreció a asesinos

Poco a poco se está esclareciendo el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue asesinada en el sur de Cali y a la que le sacaron a su bebé, que finalmente fue encontrada sin vida en las últimas horas.

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El comandante de la Policía de Cali, general Hebert Benavidez, habló en la emisora Blu Radio y reveló varios detalles del caso, que hasta el momento deja a cinco personas capturadas.

Detrás de todo está una mujer identificada como Julieth y que, según las investigaciones, tenía una relación con uno de los sujetos detenidos y que hace parte de una banda llamada Los Santas.

“Es un plan absolutamente macabro y horroroso”, dijo el oficial y, además, también reveló la principal hipótesis que se tiene hasta el momento sobre los motivos por los que se cometió este asesinato.

Homenaje a María Camila Potosí, joven asesinada en Cali. Foto: Jorge Orozco / El País

“La intención era extraer a la bebe para que Julieth la hiciera pasar como su hija y obviamente engañar a su pareja sentimental. Pensamos que no había la intención inicial de que la bebé fuera a perder la vida, pero creemos que esto se les salió de las manos”, explicó.

Esto se suma a lo que en su momento dijo la pareja de la hoy capturada, quien habló en un video publicado en sus redes sociales y confirmó que la mujer lo engañó con un embarazo falso.

Julieth se habría ganado la confianza de María Camila y fue gracias a esto que logró convencerla de llevarla a los controles y, en uno de estos viajes, la trasladó hasta la casa en la que se presume que estaban Los Santa y allí la mataron.

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“La información que tenemos es que tres de ellos, incluyendo a Julieth, habrían estado en el sitio y los otros habrían ayudado en tratar de ocultar evidencias y transportar el cuerpo”, mencionó.

A cambio de todo esto, al parecer la mujer les habría ofrecido dinero a los sujetos para que llevaran a cabo este crimen y así quedarse con la bebé.

María Camila Potosí Foto: Jorge Orozco

Incluso, se cree que la hoy detenida los engañó porque no tenía estos recursos económicos con los que les iba a pagar. “No tenemos el detalles de cuánto les ofreció como tal”, aclaró el oficial.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho en su totalidad, llevar a los responsables a la cárcel y hacer justicia por las muertes de María Camila y su bebé.