Tumaco acelera su transformación con millonarias obras y una histórica reducción de la violencia

Después de décadas marcadas por el conflicto armado, el rezago en infraestructura y profundas brechas sociales, Tumaco busca consolidar una nueva etapa de desarrollo. La administración distrital asegura que entre 2024 y 2026 ha impulsado una agenda de inversión pública enfocada en mejorar la seguridad, fortalecer la infraestructura y generar nuevas oportunidades económicas para la población.

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Uno de los pilares de esta estrategia ha sido el fortalecimiento de las condiciones de seguridad. De acuerdo con cifras oficiales presentadas por la Alcaldía, la tasa de homicidios pasó de 84,45 casos por cada 100.000 habitantes en 2019 a una proyección de 14,16 para 2025, resultado que atribuye al trabajo articulado con el Gobierno Nacional, la Gobernación de Nariño, la Fuerza Pública y la Policía Nacional. La administración sostiene que esta reducción de la violencia ha permitido acelerar la ejecución de proyectos de inversión en diferentes sectores.

Entre las obras más representativas sobresale la construcción del parque lineal más largo del Pacífico colombiano, con cerca de un kilómetro de extensión sobre un espacio que anteriormente era un caño. El proyecto está concebido como un escenario para el deporte, la recreación, la cultura y el encuentro ciudadano, además de convertirse en un atractivo para fortalecer el turismo y dinamizar la economía local.

Obras de desarrollo e infraestructura en Tumaco Foto: cortesía

A esta iniciativa se suma la intervención urbanística del sector de El Bajito, una obra cercana a los 18.000 millones de pesos desarrollada junto con la Gobernación de Nariño. Según la administración distrital, la intervención busca recuperar una zona históricamente afectada por el conflicto y convertirla en un nuevo espacio turístico y urbano para la ciudad. Paralelamente, también se ejecutan programas dirigidos a comunidades rurales, mujeres, jóvenes, pescadores, víctimas del conflicto y población vulnerable.

La administración del alcalde Félix Antonio Henao Casanova también proyecta el desarrollo económico del municipio a través de la denominada economía azul. El mandatario afirmó que la infraestructura debe ir acompañada de iniciativas que impulsen el empleo y la sostenibilidad.

“Gobernar es gestionar oportunidades para la gente. Cada proyecto debe traducirse en bienestar para las comunidades y en oportunidades para las futuras generaciones. Hoy construimos infraestructura, pero también sentamos las bases para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Tumaco consolide una economía azul que genere empleo, proteja nuestros ecosistemas y convierta al Pacífico en una plataforma de desarrollo para Colombia”, señaló el alcalde.

Dentro de esa estrategia, la Secretaría de Pesca y Desarrollo Sostenible lidera proyectos para fortalecer la pesca artesanal, promover la transformación de productos pesqueros, impulsar la acuicultura, fomentar el emprendimiento costero y conservar los ecosistemas marinos y de manglar, con el propósito de convertir la biodiversidad del Pacífico en un motor de crecimiento económico y seguridad alimentaria.

En materia de salud, uno de los proyectos destacados es la construcción del nuevo hospital de Llorente, infraestructura que beneficiará a más de 40.000 habitantes de la zona rural y que es desarrollada en articulación con la ESE Centro Hospital Divino Niño.

Los avances también se reflejan en el desempeño institucional. Según la Medición de Desempeño Institucional 2025, Tumaco pasó del puesto 63 al sexto lugar entre los 64 municipios de Nariño, mientras que la Secretaría de Planeación reporta más de 30 proyectos en ejecución en distintos sectores del distrito.

Obras de desarrollo e infraestructura en Tumaco Foto: cortesía

La administración distrital asegura que las mejores condiciones de seguridad también han favorecido la reactivación económica. Durante 2025, el turismo habría registrado un crecimiento cercano al 100 %, al tiempo que avanza el proyecto de ampliación del aeropuerto de Tumaco, una obra que permitirá recibir aeronaves de mayor capacidad y fortalecer la conectividad del Pacífico colombiano.

Con estas inversiones, el Distrito busca consolidar un proceso de transformación que permita reducir las brechas históricas, fortalecer las instituciones y sentar las bases de un desarrollo sostenible para Tumaco en los próximos años.