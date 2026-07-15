Puerto de Tumaco pide al gobierno de Abelardo De La Espriella fortalecer su papel estratégico en el abastecimiento del suroccidente del país

En medio de la transición hacia el nuevo Gobierno nacional, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, el Puerto de Tumaco planteó la necesidad de fortalecer su papel dentro del abastecimiento de combustibles para el suroccidente del país. El gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Arley Silva, aseguró que el terminal ha incrementado su capacidad y solicitó continuidad institucional para consolidar su desarrollo.

CREG verificó capacidad de almacenamiento y abastecimiento de combustibles en el Puerto de Tumaco

Según Silva, en los últimos años el puerto pasó de movilizar 50 toneladas a más de 100.000 toneladas de combustible al año, lo que, afirmó, ha permitido garantizar el suministro hacia distintas zonas del departamento de Nariño.

“El puerto de Tumaco hoy es la salvación para evitar cualquier desabastecimiento. Hemos demostrado que el camino es traer el combustible por vía marítima, garantizando que el suministro llegue no solo a las zonas costeras, sino a todo el departamento de Nariño”, afirmó Silva.

El Puerto de Tumaco, la apuesta estratégica que el nuevo gobierno no puede pasar por alto. Foto: Puerto de Tumaco / API

Frente al inicio del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, el gerente de Operaciones pidió respaldo para fortalecer la infraestructura y la capacidad del terminal. “Esperamos que nuestros procesos, con el apoyo del nuevo Gobierno, sean cada vez mejores. Esperamos que el gobierno entrante mire al puerto de Tumaco como ese eje estratégico del sur del Pacífico colombiano”, señaló.

Silva indicó que el puerto cuenta con personal, capacidad instalada y condiciones operativas para ampliar sus actividades y fortalecer su posición dentro del sistema portuario nacional. “Tenemos todas las capacidades para que este puerto sea importante como todos los del país”, puntualizó.

El Puerto de Tumaco, la apuesta estratégica que el nuevo gobierno no puede pasar por alto. Foto: Puerto de Tumaco / API

El directivo también relacionó el fortalecimiento del puerto con el desarrollo regional del Pacífico nariñense y sostuvo que su crecimiento tendría impacto en la comunidad. “Si seguimos los procesos, si seguimos avanzando, la dinámica portuaria y la comunidad en general nos vamos a ver beneficiados dentro de este proceso, además de posicionar a Tumaco como lo que es: un ‘puerto milagro’”, concluyó.