Alcaldía de Segovia decreta toque de queda tras disturbios por operativo contra minería ilegal

La Alcaldía de Segovia, en el nordeste de Antioquia, anunció la adopción de medidas extraordinarias de orden público luego de las alteraciones registradas este 12 de julio en diferentes sectores del municipio, tras un operativo adelantado por las autoridades competentes en una unidad minera ubicada en la localidad.

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Según informó la administración municipal mediante un comunicado, las manifestaciones se produjeron después de las actuaciones realizadas durante la madrugada por las autoridades encargadas del procedimiento.

El Gobierno local precisó que dichas acciones “obedecen a procedimientos desarrollados por las autoridades competentes en el marco de sus funciones y competencias legales” y aclaró que “no corresponden a decisiones adoptadas por la Administración Municipal”.

No obstante, la Alcaldía indicó que asumió la coordinación de la respuesta institucional frente a las afectaciones derivadas de la situación.

Antioqueños, los criminales del Clan del Golfo están azotando a Segovia como retaliación por los operativos que adelanta la @FiscaliaCol, el @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia contra la minería ilegal. Desde el Gobierno de Antioquia respaldamos las acciones judiciales y de la… pic.twitter.com/zS1PAtomOf — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 12, 2026

De acuerdo con el comunicado, como consecuencia de los hechos se registraron bloqueos en vías, dificultades en el acceso a la movilidad, afectaciones a algunos servicios esenciales y episodios de violencia que, según la administración, “impactan la tranquilidad de la comunidad y ponen en riesgo la integridad de la población”.

Ante este panorama, durante la jornada se realizó un Consejo Subregional de Seguridad y un Consejo Extraordinario de Seguridad en el municipio, con la participación de autoridades civiles, militares y de Policía. El objetivo, explicó la Alcaldía, fue evaluar la situación, coordinar la respuesta institucional y definir medidas para proteger a la población y restablecer el orden público.

Como resultado de esas reuniones, la administración expidió un decreto con medidas transitorias que estarán vigentes hasta las 12:00 de la medianoche del miércoles 15 de julio.

Entre las disposiciones se encuentra la restricción de la movilidad durante las 24 horas del día, mediante la figura del toque de queda, así como restricciones para los establecimientos abiertos al público con expendio y consumo de bebidas alcohólicas entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

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La Alcaldía también anunció la realización diaria del Consejo de Seguridad Municipal para hacer seguimiento permanente a la situación y coordinar las acciones necesarias. Asimismo, informó que solicitó el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública mediante el envío de refuerzos por parte de la Policía Nacional.

Otra de las medidas adoptadas es la habilitación y protección de corredores humanitarios con el propósito de garantizar el acceso a los servicios de salud, la movilidad de la población y la atención oportuna de cualquier emergencia.

Los disturbios se presentaron tras operativos contra la minería ilegal. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, la administración indicó que promoverá espacios de diálogo con los diferentes actores involucrados “para contribuir a la disminución de las tensiones y favorecer la búsqueda de soluciones en el marco del respeto y la institucionalidad”.

La administración municipal rechazó cualquier hecho que ponga en riesgo la vida o la integridad de las personas y pidió respetar la labor de los organismos de socorro. En ese sentido, hizo un llamado a proteger el trabajo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia, del personal de salud y de las demás instituciones que atienden la emergencia.