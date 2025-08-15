Puente festivo del 18 de agosto: decretan toque de queda en Melgar, Tolima; esta es la razón

En medio del caldeado ambiente electoral que atraviesa el municipio de Melgar, Tolima, la Alcaldía anunció toque de queda desde el jueves 14 de agosto hasta el sábado 16 de agosto de 2025, de 11:00 p. m. a 5:00 a. m.

La decisión de la Alcaldía se da a pocas horas de las elecciones atípicas para elegir alcalde, y que se llevarán a cabo el próximo domingo, 17 de agosto.

Desde la Alcaldía de Melgar indicaron que en el Decreto N.º 133 del 14 de agosto de 2025, se estableció que el toque de queda nocturno aplica, tanto en el área urbana, como en la zona rural del municipio.

Lo anterior, explican: “como medida transitoria para preservar la seguridad y el orden público ante los hechos ocurridos en los días previos a las elecciones atípicas del 17 de agosto”.

El alcalde de Melgar, Iván López, indicó que el hostigamiento a personas que hacen parte de las campañas políticas, obligaron a que decretara el toque de queda.

“Con los últimos acontecimientos ocurridos esta ultima semana, del día lunes, hasta hoy jueves, y especial los ocurridos hoy, donde a varias figuras, personas, se han hostigado y perseguido. También en el municipio de Melgar han venido circulando un gran número de motocicletas a altas horas de la noche, perturbando la tranquilidad y el orden público, haciendo pares a vehículos y requisas ilegales”, dijo López a través de un video.

En el centro de la imagen, Iván López, alcalde de Melgar. | Foto: Alcaldía de Melgar

El mandatario local también manifestó que lamentaba que se hubiese tocado decretar el toque de queda, en una fecha que, precisamente, coincide con un puente festivo.

“Lamentamos profundamente que nos haya tocado tomar esa decisión, pero los hechos ocurridos hoy en Melgar y en el transcurso de la semana, no pueden suceder. No podemos escalar la violencia política en el municipio de Melgar”, destacó.

Vale destacar que, los aspirantes a la Alcaldía de Melgar, son: