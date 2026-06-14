“En Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”: Carlos Fernando Galán tras captura de extranjero

En la tarde de este domingo, 14 de junio, las autoridades de Bogotá hicieron efectiva la captura de un ciudadano de nacionalidad estadounidense señalado de cometer un presunto acto sexual abusivo contra un menor de edad en la localidad de Usaquén, al norte de la capital. La intervención policial se produjo tras una alerta inmediata de la comunidad en el barrio Navarra, lo que permitió la posterior conducción del sospechoso y el rescate de tres menores de edad que se encontraban en el inmueble.

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Los hechos se registraron en las inmediaciones de la calle 106 con avenida 19, específicamente en el edificio Niido. Según testimonios de residentes y transeúntes recopilados por medios locales, la alarma se encendió cuando vecinos afirmaron presenciar desde la distancia conductas inapropiadas por parte del hombre hacia un menor en el balcón del apartamento.

Vivian Tatiana Cardozo, una de las testigos del sector, relató: “Llegamos al barrio. Mi hermana estaba mirando hacia arriba y me dijo: ‘¿Qué es eso que está pasando allá?’. Yo no lograba entender. Pensé que era un juego, pero luego ya fue más claro. Entonces empezamos a gritar (…) El tipo seguía y luego entraron al apartamento”. Otro residente de la zona coincidió en que los gritos de auxilio y de rechazo de la comunidad civil buscaron frenar la situación mientras se establecía contacto con la línea de emergencia de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Ante el llamado ciudadano, uniformados de la estación de Policía de Usaquén, en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), se trasladaron de urgencia al lugar de los hechos. Tras realizar las verificaciones iniciales, los agentes ingresaron al apartamento donde se encontraba el implicado.

Duele el alma lo ocurrido en Usaquén.



Una denuncia por presunto abuso contra un menor terminó revelando que había otros tres niños en el lugar.



Como sociedad debemos exigir la justicia actúe rápido y con toda contundencia.



Toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias.… — María Lucía Villalba (@Maluvillalba) June 15, 2026

El teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá, entregó un balance oficial de la diligencia: “En coordinación con Infancia y Adolescencia, se ingresa al apartamento y es así que se encuentran tres menores de edad de 4, 7 y 15 años, los cuales son trasladados al centro asistencial médico más cercano para que reciban atención médica”. El reporte oficial precisa que las autoridades administrativas correspondientes se hicieron cargo de evaluar el estado de salud físico y psicofisiológico de dos niñas y un niño presentes en la escena.

#Bogotá | La Policía atendió una denuncia en el sector de Navarra, en Usaquén, por un presunto caso de abuso contra un menor de 14 años. En el lugar fueron hallados otros tres menores de 4, 7 y 15 años, quienes fueron trasladados para valoración médica.



🔹Un ciudadano extranjero… pic.twitter.com/tpbbYtkIoa — La FM (@lafm) June 14, 2026

El momento de la detención del presunto agresor generó momentos de tensión en el sector de Navarra. Decenas de personas se aglomeraron a las afueras del edificio de apartamentos para manifestar su rechazo. Vídeos difundidos en redes sociales evidencian que el capturado fue retirado del inmueble bajo custodia policial y con el rostro cubierto, en medio de reclamos airados de los ciudadanos, lo que requirió el acompañamiento preventivo de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

De acuerdo con datos de Migración Colombia, el ciudadano estadounidense ingresó al territorio nacional en calidad de turista el pasado 6 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado. Tras su captura en flagrancia, el sujeto quedó formalmente a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

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Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó las rutas de protección pertinentes. La directora de la entidad, Astrid Eliana Cáceres, confirmó el despliegue de un equipo de defensoría de familia con el fin de iniciar el proceso de verificación y restablecimiento de los derechos de los tres menores afectados.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre lo ocurrido a través de sus canales oficiales, enfatizando la respuesta interinstitucional:

Hoy, sobre el mediodía, la Policía y los equipos de @Bogota respondieron a la alerta de la comunidad de un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en Usaquén.



La Policía de Infancia y Adolescencia hizo presencia en el lugar de los hechos para atender el caso, igual… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 14, 2026

Las investigaciones avanzan para determinar con precisión el vínculo familiar o legal entre el adulto detenido y los menores rescatados.