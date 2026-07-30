El centro de servicios judiciales estableció el día y la hora para la audiencia de imputación de cargos en contra del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo, vinculado por el ente investigador en un proceso penal por el delito de abuso sexual. Fue citado para el próximo lunes 3 de agosto, a las 3 de la tarde, junto a su abogado.

El caso tiene relación directa con las denuncias que presentaron cuatro jóvenes que laboraron en el Canal Caracol entre los años de 2024 y 2026.

En la audiencia, la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia expondrá las pruebas en contra de Vargas Angulo.

Jorge Alfredo Vargas reacciona tras su salida de Caracol Televisión: “No es un momento fácil”

Fuentes cercanas al caso le confirmaron a SEMANA que cuatro víctimas relataron la forma en que Vargas las abordaba en el canal y les hacía insinuaciones inapropiadas de manera constante.

Para proteger la identidad de las denunciantes y evitar una revitimización, se solicitará que la diligencia judicial se realice de forma reservada.

Jorge Alfredo Vargas conmovió al hacerle petición a su mamá. Foto: Instagram @jorgeavargas67

Entre las pruebas recolectadas están los chats en los que se registraron los mensajes del presentador a las jóvenes.

En estos mensajes existía un claro componente sexual. La fiscal del caso y su equipo encargado concluyeron que el presentador habría abusado de su importante cargo, trayectoria y reconocimiento para realizar este tipo de acciones.

La posición del Canal Caracol

El 24 de marzo de 2026, y después de hacer público el caso, Caracol Televisión anunció que “de mutuo acuerdo” se iba a terminar el contrato laboral con el presentador después de casi dos décadas.

“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, dice inicialmente el escrito que fue publicado por el canal en sus redes sociales.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, habla de las denuncias de acoso: “Estamos del lado de las víctimas, estamos del lado de sus familias”

“Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales.Responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias”, añadió el comunicado.

Tras conocerse la decisión, Vargas publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que hacía mención a los señalamientos.

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que abrió un espacio en sus hogares a través de la televisión y la radio. En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad y, en lo profesional, con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento. A mi familia y los amigos que este oficio me han dejado, les debo en gran medida la fortaleza para afrontar esta situación”, mencionó el periodista.