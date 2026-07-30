“No volverán a ver la libertad”: Abelardo De La Espriella anuncia reforma para endurecer penas tras caso de María Camila Potosí

La indignación por el crimen de María Camila Potosí y el reciente hallazgo de los restos que serían de su hija Alaia sigue generando reacciones en todo el país. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que dará instrucciones a su equipo para promover un proyecto que aumente las penas contra quienes atenten contra la vida e integridad de los niños.

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A través de su cuenta de X, De La Espriella calificó el caso como una “barbarie” y aseguró que quienes participaron en estos hechos “no merecen llamarse humanos”.

Además, reiteró que la defensa de la vida, las mujeres y los menores será uno de los ejes de su administración.

El mandatario electo afirmó que durante el consejo de ministros designados solicitará que su Gobierno lidere una iniciativa para endurecer las condenas contra asesinos y abusadores de niños.

“Hoy mismo, en el consejo de ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan”, escribió.

También sostuvo que, aunque la prevención debe seguir siendo la principal herramienta para proteger a la infancia, considera que las sanciones más severas cumplen un papel fundamental para desincentivar este tipo de delitos.

“El cuidado y la prevención, por supuesto, deben ser la prioridad, y eso incluye la pena más severa como mecanismo disuasorio”, agregó.

El pronunciamiento se produjo horas después de que las autoridades reportaran un nuevo avance en la investigación por el asesinato de María Camila Potosí.

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En el desarrollo del proceso fueron capturadas cinco personas que, según la Fiscalía, estarían vinculadas con el crimen, entre ellas la motociclista que habría transportado a la joven el día en que desapareció.

Además, las autoridades informaron sobre el hallazgo de unos restos que serán sometidos a pruebas forenses para establecer si corresponden a Alaia, la bebé que la víctima esperaba con ocho meses de gestación.

Con este anuncio, De La Espriella anticipó que buscará convertir el endurecimiento de las penas contra los responsables de crímenes cometidos contra menores en una de las primeras iniciativas legislativas de su Gobierno.