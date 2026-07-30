Policía destapó lo que iban a hacer los presuntos asesinos de María Camila Potosí en Cali: todo salió a la luz

La Policía Metropolitana de Cali reportó esta mañana de jueves, 30 de julio, la captura de cinco sospechosos de haber participado en el asesinato de la joven de 21 años, María Camila Potosí.

El brigadier general Herbert Benavidez Valderrama, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que, entre los capturados, está una mujer con la que fue vista Potosí en una moto, horas antes de ser asesinada.

María Camila Potosí junto a la mujer capturada durante las últimas horas. Foto: Suministrado a El País

“En tan solo 10 días de trabajo hoy, 30 de julio, en la madrugada, y luego de esta rigurosa investigación, mediante operativos realizados en la ciudad de Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, logramos la captura de cinco personas, presuntos responsables de la desaparición y homicidio de María Camila, así como la extracción de su bebé”, dijo el brigadier general.

Habló pareja de María Camila Potosí; contó qué le dijo la sospechosa del crimen y cómo encontró el cuerpo: “Bastante devastadora”

De acuerdo con el oficial, los cinco capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

Se iban a ir del país

El brigadier general Benavidez también reveló que varios de los sospechosos capturados “pretendían huir del país”.

Así mismo, Benavidez recalcó que avanza la búsqueda de la bebé que le extrajeron a Potosí.

Desde la Policía Metropolitana de Cali recordaron que existe una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien entregue información que permita esclarecer todo.

María Camila Potosí y su pareja, el papá de la bebé que no aparece. Foto: A.P.I.

“El despliegue de las capacidades institucionales se centra en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos terminales de transporte, centros comerciales y barrios, específicamente del sur de Cali, donde se entregan volantes para que ningún ciudadano sea indiferente a esta búsqueda”, reportó la Policía este miércoles, 29 de julio.

Por último, la Policía invitó a toda la comunidad a aportar cualquier dato, “por mínimo que parezca”, a través de la línea de emergencia 123 y de la línea contra el crimen 321 394 5156, “donde se garantiza absoluta reserva”.

“Amarrada con un cable”: padres de María Camila Potosí y expareja de la principal sospechosa revelan detalles del estremecedor crimen

Tras la captura en las últimas horas de cinco sospechosos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció a través de su cuenta en X.

“Ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede ser normalizado o quedar en la impunidad. Lo dijimos desde el primer día y lo estamos cumpliendo: no vamos a descansar hasta que todos los responsables respondan ante la justicia; en Cali seguiremos trabajando de manera coordinada con la Fuerza Pública y la Fiscalía para esclarecer plenamente este caso. Aquí no hay lugar para quienes atentan contra la vida, la dignidad de las mujeres y la niñez”, dijo Eder en parte de su mensaje en X.