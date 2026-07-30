¿Qué pasará con los habitantes de calle en Cali? La nueva secretaria de Bienestar Social responde en SEMANA

Recién llegada al cargo, Rentería afirmó que el principal mandato recibido por parte del alcalde Alejandro Eder es convertir el bienestar social en una realidad para los sectores más vulnerables de la ciudad. Explicó que su administración trabajará sobre los programas existentes para fortalecerlos y garantizar que las metas del gobierno distrital se cumplan antes de finalizar el actual periodo.

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“La Secretaría de Bienestar Social es uno de los organismos más grandes y con mayor capacidad de llegar directamente a la ciudadanía. Nuestro compromiso es construir sobre lo construido y cerrar esta administración cumpliendo las metas planteadas por el alcalde Alejandro Eder”, sostuvo la funcionaria.

Habitantes de calle, la principal prioridad

Uno de los ejes centrales de su gestión será la atención integral a la población habitante de calle, una problemática que durante varios años ha generado preocupación entre los caleños y constantes debates en el Concejo Distrital.

Rentería reconoció que la situación impacta directamente la percepción de seguridad, la movilidad y el uso del espacio público, pero insistió en que la respuesta institucional no puede limitarse únicamente al control policial.

“Son seres humanos que por distintas circunstancias terminaron viviendo en la calle y merecen oportunidades para reconstruir su proyecto de vida”, afirmó.

La secretaria anunció que continuará el trabajo desarrollado con la organización Samaritanos de la Calle, aunque anticipó ajustes para hacer más eficiente la atención. Entre ellos mencionó mejoras en los procesos de alimentación, la reducción del uso de plásticos, la incorporación de criterios ambientales y el aprovechamiento de experiencias exitosas de personas que lograron salir de la habitabilidad en calle para acompañar procesos de resocialización.

También planteó que el Distrito debe fortalecer la articulación entre distintas dependencias para generar oportunidades laborales dirigidas a esta población, aprovechando proyectos de infraestructura, recuperación del espacio público y mantenimiento urbano que actualmente se ejecutan en Cali.

Según explicó, la problemática debe abordarse desde una estrategia de corto, mediano y largo plazo, pues existen múltiples factores sociales y económicos que llevan a una persona a terminar viviendo en la calle, incluyendo víctimas del conflicto, desempleo y pobreza extrema.

Más de 270.000 beneficiarios de comedores comunitarios

Otro de los programas que la secretaria pretende consolidar son los comedores comunitarios, una estrategia que calificó como una de las mayores apuestas sociales del gobierno distrital.

Actualmente, explicó, esta iniciativa beneficia a más de 270.000 personas, tanto en la zona urbana como en los corregimientos de Cali, garantizando una parte importante de su alimentación diaria.

La funcionaria destacó además el papel de más de 2.000 mujeres gestoras comunitarias, quienes de manera voluntaria lideran estos espacios de alimentación en las diferentes comunas.

Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social de Cali, en diálogo con Jamir Mina, editor de Regiones de revista Semana Foto: SEMANA

Rentería aseguró que estos comedores no solo cumplen una función nutricional, sino que también se han convertido en escenarios de integración, recreación, participación ciudadana y fortalecimiento del tejido social.

“Estas mujeres representan un liderazgo muy importante para sus comunidades. Son protagonistas de la economía del cuidado y ayudan a combatir la pobreza desde los territorios”, manifestó.

Reforzar la protección de las mujeres

La violencia contra las mujeres también ocupará un lugar prioritario durante su administración.

Rentería rechazó los recientes hechos violentos registrados en Cali, entre ellos el asesinato de María Camila Potosí, caso que conmocionó al país.

Recordó que el alcalde Alejandro Eder ofreció una recompensa de 200 millones de pesos para esclarecer el crimen y localizar al bebé desaparecido, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer las rutas de atención para prevenir nuevos casos.

La secretaria explicó que actualmente el Distrito trabaja en el fortalecimiento de Casa Matria, el Observatorio de Violencias y la articulación entre la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Seguridad, la Policía, la Fiscalía y las comisarías de familia para garantizar respuestas oportunas.

Además, advirtió que muchas mujeres aún sienten temor de denunciar o consideran que son revictimizadas durante el proceso institucional.

“Tenemos que lograr que las mujeres conozcan sus derechos, activen las rutas de atención desde las primeras señales de violencia y reciban una respuesta efectiva del Estado”, aseguró.

Inclusión para comunidades afro, indígenas y población diversa

Como mujer afrodescendiente y líder social del Pacífico colombiano, Nigeria Rentería afirmó que uno de sus principales retos será fortalecer la política pública dirigida a las comunidades étnicas.

Explicó que la Secretaría continuará impulsando programas como Cali Afro, Cali Diversa y las estrategias dirigidas a los pueblos indígenas, mediante proyectos orientados al emprendimiento, el deporte, la cultura, la salud y el fortalecimiento económico.

La funcionaria recordó que cerca del 42 % de la población de Cali es afrodescendiente, una realidad que exige políticas públicas permanentes para reducir las brechas sociales y generar mayores oportunidades.

En ese sentido, señaló que el Festival Petronio Álvarez debe trascender el ámbito cultural para convertirse en una plataforma permanente de impulso económico para cocineras tradicionales, artesanos, artistas y emprendedores afro.

“Queremos que estas oportunidades permanezcan durante todo el año y no únicamente durante los días del festival”, indicó.

“Es un reto enorme”

Nigeria Rentería aseguró que asumir la Secretaría de Bienestar Social representa uno de los mayores desafíos de su trayectoria en el servicio público.

La funcionaria sostuvo que llega con el compromiso de trabajar por las poblaciones históricamente excluidas y de aportar a la transformación social de Cali desde una visión de inclusión y equidad.

“Soy una mujer negra, del Pacífico, afrocolombiana, y conozco las dificultades que siguen enfrentando muchas familias. Esta responsabilidad representa una oportunidad para aportar a la construcción de una ciudad más incluyente y con mayores oportunidades para todos”, concluyó.