Universidad Santiago de Cali refuerza controles de seguridad tras ser designada como sede de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

La Universidad Santiago de Cali (USC) anunció este miércoles el endurecimiento de sus medidas de seguridad para el ingreso al campus, luego de conocerse que sus instalaciones serán el escenario de la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Confirman lugar de posesión del presidente Abelardo De La Espriella: será en el USC Arena, auditorio de la Universidad Santiago de Cali

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la institución informó que, durante la próxima semana, el acceso peatonal al campus estará habilitado únicamente por la portería de la Calle 5, sin excepciones. La decisión hace parte de un plan especial de seguridad implementado con motivo del evento presidencial.

La Universidad también estableció que todas las personas que ingresen al campus, entre ellas estudiantes, docentes, administrativos, contratistas y visitantes, deberán presentar su documento o carné de identificación y permitir la inspección de bolsos y demás pertenencias por parte del personal de seguridad.

Según la institución, estas disposiciones serán de obligatorio cumplimiento y buscan fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar el bienestar de toda la comunidad universitaria durante los días previos a la ceremonia de posesión del nuevo jefe de Estado.

Aunque el comunicado no menciona de manera explícita el acto presidencial, las medidas se conocen horas después de confirmarse que la Universidad Santiago de Cali será la sede donde Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República, un evento que implicará un amplio dispositivo de seguridad con participación de las autoridades nacionales.

La USC agradeció la comprensión y colaboración de estudiantes, profesores, trabajadores y visitantes, al tiempo que pidió acatar las nuevas disposiciones para facilitar el desarrollo de las actividades académicas y los preparativos del evento presidencial.

Por su parte, las autoridades de Cali y el Valle anunciaron que desde este miércoles queda prohibida la circulación de drones no oficiales en la capital del Valle.

La noticia de la posesión del presidente electo en la USC fue confirmada tras un consejo de seguridad en el que participaron la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, y allí se descartaron otros lugares como la Plaza de Cayzedo, la Base Aérea Marco Fidel Suárez y el Centro de Convenciones Valle del Pacífico.