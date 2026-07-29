Números de la suerte para hoy, 30 de julio: descubra las combinaciones de Walter Mercado para cada signo

A través del legado de la marca Las Estrellas de Walter Mercado, gestionada por su equipo de colaboradores tras el fallecimiento del icónico astrólogo puertorriqueño en 2019, se divulgan las proyecciones astrológicas correspondientes a este jueves 30 de julio.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 29 de julio: sorpresas para los 12 signos

A continuación, se detallan las recomendaciones, advertencias y números de la fortuna estipulados para cada uno de los doce signos del zodiaco.

Aries (20 de marzo - 18 de abril):

La recomendación central es no vivir de la opinión ajena. El pronóstico sugiere no destruir oportunidades de felicidad por complacer a terceros o a la familia. “Reconoce que es tu vida y que vas a disfrutarla a tu manera”, señala la lectura. Números de suerte: 10, 7, 45.

Leo (22 de julio - 21 de agosto):

Se enfatiza la necesidad de actuar en el presente. Es el momento de realizar cambios y no postergar decisiones fundamentales. La paciencia extrema puede no ser favorable; se aconseja aceptar los propios sentimientos y propósitos. Números de suerte: 12, 28, 32.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.):

El enfoque está en el perdón y la superación de errores. Se advierte sobre las consecuencias del llamado “Karma negativo” al intentar tomar ventaja de otros. La clave será anular la ambición desmedida y avanzar con prudencia. Números de suerte: 28, 4, 15.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo):

Las predicciones indican una recuperación de la autoestima y la autosuficiencia tras días de inseguridad. Se menciona una etapa de “gran evolución espiritual”, donde la programación mental positiva será clave. Números de suerte: 45, 2, 33.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.):

El llamado es a la diversión y a arriesgarse en terrenos donde antes hubo dificultades. Se aconseja dar prioridad al hogar y a las relaciones sentimentales, las cuales podrían experimentar un resurgimiento. Números de suerte: 39, 18, 20.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.):

La lectura invita a erradicar el miedo. Se perfila un escenario propicio para dar pasos en nuevos terrenos, incluyendo viajes o mudanzas. Según el pronóstico, las transacciones comerciales se encuentran “muy bien aspectadas”. Números de suerte: 9, 36, 16.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio):

El entorno familiar y de pareja será fuente de estabilidad. Se recomienda practicar la “felicidad consciente” y mantener altos estándares de calidad en el ámbito laboral para evitar críticas. Números de suerte: 5, 11, 21.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.):

Se impone la necesidad de adoptar un enfoque realista. El pronóstico sugiere controlar la imaginación y la susceptibilidad para evitar conclusiones erróneas frente a supuestas injurias. Números de suerte: 3, 14, 23.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.):

La proyección invita a vivir de acciones concretas y no de palabras. Se recomienda una conexión profunda con los sentidos para aprovechar cada oportunidad de crecimiento personal. Números de suerte: 40, 12, 9.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio): Se aconseja no depender de opiniones externas y guiarse por la intuición, que se describe como agudizada. Es un periodo para dejar atrás la nostalgia y asumir una nueva actitud mental. Números de suerte: 37, 40, 19.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.):

La creatividad jugará a favor en el ámbito económico. Aunque se avecinan mayores responsabilidades laborales, el pronóstico pide paciencia durante este “periodo de transición”. En el amor, se sugiere evitar idealizaciones. Números de suerte: 17, 8, 31.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo):

El mensaje central es la recuperación del valor propio y la estabilidad financiera. Se vaticina el pago de deudas del pasado y un florecimiento económico, invitando a dejar atrás los lamentos por “lo que pudo haber sido”. Números de suerte: 1, 22, 43.