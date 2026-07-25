Estos son los números ganadores de la Lotería de Boyacá, sábado 25 de julio de 2026

Este sábado, 25 de julio de 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, en el que un afortunado apostador logró quedarse con el premio mayor, cuyo monto asciende a $15.000 millones.

El tradicional juego de azar se encargó de volver a entregar una de las bolsas más altas del país, trayendo consigo la expectativa de miles de participantes que esperaron hasta horas de la noche para conocer los resultados de esta edición.

Resultado del premio mayor sábado 18 de julio de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: xxxx

Serie: xxx

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sorteo del 11 de julio de 2026 : número 2243 de la serie 018 .

: número de la serie . Sorteo del 5 de julio de 2026 : número 8116 de la serie 399.

: número de la serie Sorteo del 20 de junio de 2026: número 4430 de la serie 099.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: