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Sinuano del sábado 25 de julio: resultados oficiales de los sorteos Día y Noche

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche.

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Redacción Loterías
25 de julio de 2026 a las 3:04 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este sábado 25 de julio a los resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

Como es habitual, el Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador.

Resultados del Sinuano del 25 de julio

Sinuano Día

  • Número ganador: 5891.
  • La Quinta: 0.
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Sinuano Noche

  • Número ganador: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.