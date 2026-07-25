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Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este sábado 25 de julio

Estos son los resultados del sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
25 de julio de 2026 a las 1:48 p. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y loteriasdehoy.co

Aunque las posibilidades de ganar son mínimas, en Colombia miles de personas siguen probando suerte cada día con la esperanza de que un premio grande les cambie la vida.

Y es que los juegos de azar, como la lotería o el chance, hacen parte de la rutina para muchos, que ven en estas apuestas una forma rápida de conseguir dinero que por otros caminos sería difícil.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Al final, es esa ilusión de dar el golpe de suerte lo que mantiene viva esta práctica con el paso del tiempo.

Lotería El Paisita Día - 25 de julio

  • Premio mayor: 7799 - 4
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Lotería El Paisita Noche - 25 de julio

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente
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Lotería la Caribeña Día - 25 de julio

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente
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Lotería El Dorado Tarde - 25 de julio

  • Premio mayor: 2449
  • La Quinta: 2
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La Caribeña Noche - 25 de julio

  • Premio mayor: pendiente
  • Quinta: pendiente
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