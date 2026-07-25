Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del 24 de julio: números ganadores

Miles de colombianos estuvieron atentos la noche de este viernes 24 de julio a los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, tres de los juegos de azar más tradicionales del país que cada semana entregan millonarios premios y decenas de incentivos adicionales a través de sus planes de secos y aproximaciones.

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Las transmisiones se realizaron por los canales regionales de cada lotería y también estuvieron disponibles en plataformas digitales, permitiendo que los apostadores siguieran en tiempo real el desarrollo de los sorteos desde cualquier parte del país.

Resultados de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín puso en juego un premio mayor de $16.000 millones, además de varios premios secos de diferentes valores.

Número ganador: 0914

Serie: 152.

Resultados de la Lotería de Santander

Por su parte, la Lotería de Santander sorteó un premio mayor de $10.000 millones, acompañado por un plan de premios con secos y aproximaciones.

Número ganador: 7197

Serie: 193.

Resultados de la Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda entregó un premio mayor de $2.333 millones, además de premios especiales y secos distribuidos en diferentes categorías.

Número ganador: 1617

Serie: 199.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si su billete coincide con el número y la serie ganadores, es importante verificar que se encuentre en buen estado y consultar el procedimiento de reclamación establecido por la lotería correspondiente. Para cobrar un premio también deberá presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos exigidos por cada entidad, incluidos los descuentos tributarios que aplican para los premios de juegos de suerte y azar.

Aunque el premio mayor suele concentrar la atención de los apostadores, estas loterías también entregan decenas de premios secos y aproximaciones, por lo que quienes no acertaron la combinación principal aún pueden revisar el plan de premios para confirmar si obtuvieron alguna recompensa.