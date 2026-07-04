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Resultados ganadores de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, monto millonario en juego, 3 de julio 2026

Así fueron los tres sorteos de este viernes.

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Redacción Loterías
4 de julio de 2026 a las 6:14 a. m.
Tres de las principales loterías del país sortean esta noche premios por miles de millones.
Tres de las principales loterías del país sortean esta noche premios por miles de millones. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda / Lotería de Medellín / Lotería de Santander

Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda vuelven a captar la atención de miles de jugadores este viernes, 3 de julio de 2026, jornada en la que se conocerán los nuevos ganadores de tres de los sorteos más importantes del país.

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Como es habitual, las balotas comenzarán a rodar sobre las 11:00 de la noche, cuando se definan los números que competirán por premios que superan los 24.800 millones de pesos.

Resultados de las loterías del 3 de julio de 2026

Estos son los números favorecidos en los sorteos de este viernes:

Lotería de Medellín

  • Número: 0492
  • Serie: 420
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Lotería de Santander

  • Número: 3084
  • Serie: 183
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Lotería de Risaralda

  • Número: 5030
  • Serie: 144
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Premios que están en juego este viernes

La mayor bolsa de dinero corresponde a la Lotería de Medellín, que ofrece un premio mayor de 16.000 millones de pesos. A ella se suma la Lotería de Santander, con 6.500 millones de pesos, mientras que la Lotería de Risaralda entregará un premio principal de 2.333 millones de pesos.

Estos sorteos se realizan cada viernes en horario nocturno y solo modifican su programación cuando coinciden con un día festivo, situación en la que suelen aplazarse hasta el siguiente día hábil.