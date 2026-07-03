Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del viernes 3 de julio de 2026

La Antioqueñita celebró este viernes 3 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo, manteniéndose como uno de los juegos de azar con mayor popularidad entre los apostadores colombianos.

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El juego ofrece dos sorteos diarios, uno en la jornada de la mañana y otro en la tarde, brindando a los participantes dos oportunidades para acertar la combinación ganadora y optar por los diferentes premios.

Gracias a su trayectoria, La Antioqueñita se ha consolidado como una de las loterías más tradicionales del país, especialmente en Antioquia. Su mecánica consiste en elegir un número de cuatro cifras, acompañado de la modalidad de una quinta balota, que incrementa la expectativa de cada sorteo.

En esta ocasión, el resultado ganador de Antioqueñita Día fue el 1412, mientras que la quinta balota correspondió al número 6.

Resultados del sorteo Antioqueñita Día

Número ganador: 1412

Quinta balota: 6

Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los participantes tienen la posibilidad de consultar en tiempo real los números ganadores.

Resultados del sorteo Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

El siguiente sorteo será el 4 de julio a las 10:00 a.m.