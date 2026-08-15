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Resultado oficial de El Dorado, La Caribeña y El Paisita: sorteos de este sábado 15 de agosto

Consulte los números ganadores para cada una de estas loterías, tradicionales entre los apostadores colombianos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de agosto de 2026 a las 12:30 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Dorado, La Caribeña y El Paisita mandan la parada cuando se trata de loterías en Colombia. Este sábado, 15 de agosto, jugaron en sus horarios correspondientes y arrojaron los siguientes números ganadores.

Resultados de las loterías hoy, 15 de agosto

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8966
  • La Quinta: 3

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
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El Paisita Día

  • Premio mayor: 4736
  • La Quinta: 7

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
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La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente
Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.
La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números ganadores del sorteo de este sábado 15 de agosto

En medio de la contingencia por el terremoto del pasado 10 de agosto, El Dorado, La Caribeña y El Paisita están haciendo campañas de donación por medio de sus sorteos.

En las últimas transmisiones han recordado a los apostadores que es momento de tener solidaridad con las personas damnificadas. Además se está destinando una parte de cada juego para apoyar a los rescatistas, llevar a alimentos a las zonas afectadas y apoyar a las víctimas.

El Dorado, La Caribeña y El Paisita juegan todos los días de la semana en dos horarios: Día y Tarde (o Noche). Sus sorteos están autorizados por Coljuegos y son muy populares en sus respectivas zonas del país.