Resultado oficial de El Dorado, La Caribeña y El Paisita: sorteos de este sábado 15 de agosto

El Dorado, La Caribeña y El Paisita mandan la parada cuando se trata de loterías en Colombia. Este sábado, 15 de agosto, jugaron en sus horarios correspondientes y arrojaron los siguientes números ganadores.
Resultados de las loterías hoy, 15 de agosto
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 8966
- La Quinta: 3
El Dorado Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: 4736
- La Quinta: 7
El Paisita Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
En medio de la contingencia por el terremoto del pasado 10 de agosto, El Dorado, La Caribeña y El Paisita están haciendo campañas de donación por medio de sus sorteos.
En las últimas transmisiones han recordado a los apostadores que es momento de tener solidaridad con las personas damnificadas. Además se está destinando una parte de cada juego para apoyar a los rescatistas, llevar a alimentos a las zonas afectadas y apoyar a las víctimas.
El Dorado, La Caribeña y El Paisita juegan todos los días de la semana en dos horarios: Día y Tarde (o Noche). Sus sorteos están autorizados por Coljuegos y son muy populares en sus respectivas zonas del país.