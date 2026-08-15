Resultado oficial de El Dorado, La Caribeña y El Paisita: sorteos de este sábado 15 de agosto

El Dorado, La Caribeña y El Paisita mandan la parada cuando se trata de loterías en Colombia. Este sábado, 15 de agosto, jugaron en sus horarios correspondientes y arrojaron los siguientes números ganadores.

Resultados de las loterías hoy, 15 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8966

La Quinta: 3

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: 4736

La Quinta: 7

El Paisita Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números ganadores del sorteo de este sábado 15 de agosto

En medio de la contingencia por el terremoto del pasado 10 de agosto, El Dorado, La Caribeña y El Paisita están haciendo campañas de donación por medio de sus sorteos.

En las últimas transmisiones han recordado a los apostadores que es momento de tener solidaridad con las personas damnificadas. Además se está destinando una parte de cada juego para apoyar a los rescatistas, llevar a alimentos a las zonas afectadas y apoyar a las víctimas.

El Dorado, La Caribeña y El Paisita juegan todos los días de la semana en dos horarios: Día y Tarde (o Noche). Sus sorteos están autorizados por Coljuegos y son muy populares en sus respectivas zonas del país.