El Dorado, El Paisita y La Caribeña: consulte aquí los resultados del sorteo de este viernes, 14 de agosto

Los juegos de chance vuelven a captar la atención de miles de colombianos este viernes 14 de agosto, una jornada en la que se conocerán los números ganadores de sorteos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Durante el día, los participantes podrán consultar las diferentes combinaciones que resulten favorecidas y comparar las cifras con las registradas en sus respectivos tiquetes o apuestas.

Resultados de las loterías de este 14 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2595.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

En este tipo de juegos, además del número principal, algunas modalidades incluyen una quinta cifra, que puede influir en el valor del premio obtenido.

Para quienes participaron en alguno de estos sorteos, es importante revisar con atención cada dígito de la combinación y conservar el comprobante de la apuesta. En caso de resultar ganador, el tiquete es necesario para adelantar el proceso correspondiente para reclamar el premio.

Los horarios de los sorteos pueden variar según el juego. Por esta razón, quienes estén esperando una combinación específica deberán consultar los resultados después de la realización de cada sorteo.