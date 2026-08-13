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Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este jueves, 13 de agosto

Una vez se conocen los resultados oficiales, los apostadores pueden verificar sus números.

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Redacción Loterías
13 de agosto de 2026 a las 11:23 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 13 de agosto.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 13 de agosto. Foto: Montaje SEMANA

Este jueves 13 de agosto se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances en Colombia. Miles de jugadores están atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en distintas regiones del país.

Como ocurre habitualmente, los sorteos generan expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer si los números elegidos les permiten obtener algún premio en las diferentes modalidades disponibles.

Resultados de los sorteos de este jueves 13 de agosto

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4206.
  • La Quinta: 1.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en zonas donde esta práctica forma parte de una tradición que se mantiene con el paso de los años.

Aunque acertar los números no está garantizado y son pocos los participantes que consiguen premios, cada jornada mantiene la expectativa entre los jugadores. Una vez se conocen los resultados oficiales, los apostadores pueden verificar sus números y determinar si obtuvieron algún premio.