El Dorado, El Paisita y La Caribeña: consulte los resultados y números ganadores del martes 11 de agosto

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a generar expectativa entre los jugadores durante la jornada del martes 11 de agosto de 2026. Como es habitual, quienes participaron en estas modalidades de chance pueden consultar las combinaciones ganadoras para verificar si sus números fueron favorecidos.

Estos juegos realizan diferentes sorteos a lo largo del día, por lo que es importante revisar no solo la combinación de cuatro cifras, sino también la denominada quinta cifra o el animal, dependiendo de la modalidad.

Resultados de este martes 11 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3099.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: 6149.

La Quinta: 0.

El Paisita Día

Premio mayor: 1017.

La Quinta: 3.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: 5511.

La Quinta: 7.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

De esta manera, los jugadores que participaron en los sorteos pueden comparar sus tiquetes con las combinaciones publicadas para determinar si obtuvieron algún premio.

Es importante conservar el tiquete y verificar las condiciones correspondientes antes de reclamar cualquier premio. Los resultados pueden consultarse también a través de los canales oficiales de cada operador.