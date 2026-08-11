Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: consulte los resultados y números ganadores del martes 11 de agosto

Los resultados pueden consultarse también a través de los canales oficiales de cada operador.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
11 de agosto de 2026 a las 11:07 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 11 de agosto.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 11 de agosto. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a generar expectativa entre los jugadores durante la jornada del martes 11 de agosto de 2026. Como es habitual, quienes participaron en estas modalidades de chance pueden consultar las combinaciones ganadoras para verificar si sus números fueron favorecidos.

Estos juegos realizan diferentes sorteos a lo largo del día, por lo que es importante revisar no solo la combinación de cuatro cifras, sino también la denominada quinta cifra o el animal, dependiendo de la modalidad.

Resultados de este martes 11 de agosto

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3099.
  • La Quinta: 1.
YouTube video vrG3vw92FtI thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: 6149.
  • La Quinta: 0.
YouTube video e8_ohTcjqLM thumbnail

El Paisita Día

  • Premio mayor: 1017.
  • La Quinta: 3.
YouTube video 9PJX9ax_4CY thumbnail

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 5511.
  • La Quinta: 7.
YouTube video cgc1Crs62p4 thumbnail

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

De esta manera, los jugadores que participaron en los sorteos pueden comparar sus tiquetes con las combinaciones publicadas para determinar si obtuvieron algún premio.

Es importante conservar el tiquete y verificar las condiciones correspondientes antes de reclamar cualquier premio. Los resultados pueden consultarse también a través de los canales oficiales de cada operador.