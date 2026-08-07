El Dorado, El Paisita y La Caribeña: revise los números ganadores del viernes 7 de agosto

Este viernes 7 de agosto se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances en Colombia. Miles de jugadores estuvieron atentos a los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar que cuentan con mayor seguimiento entre los apostadores del país.

Como ocurre habitualmente, los sorteos generaron expectativa entre quienes participaron en las diferentes modalidades de chance, a la espera de conocer si los números seleccionados coincidieron con los resultados ganadores.

Resultados de los sorteos del 7 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9877.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más seguidas en Colombia. La tradición de estos sorteos hace que, durante cada jornada, numerosos participantes consulten los números ganadores para comprobar si tuvieron suerte.

Para quienes participaron en los sorteos, revisar correctamente el número jugado y las condiciones de cada modalidad es fundamental para determinar si existe un premio. En caso de resultar ganador, también es importante conservar el comprobante de la apuesta y realizar el proceso correspondiente para reclamar el dinero.