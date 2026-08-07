Loterías

Resultados del Sinuano Día y Noche para el viernes 7 de agosto de 2026

Si el número apostado resulta premiado, el jugador debe verificar que la información del comprobante coincida con el resultado oficial, incluido el número y, cuando corresponda, la serie.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

7 de agosto de 2026 a las 2:58 p. m.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos realizados este viernes 7 de agosto de 2026.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos realizados este viernes 7 de agosto de 2026. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

Antes de conocer los números ganadores, miles de colombianos estuvieron atentos este viernes, 7 de agosto, a los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de las modalidades de chance con mayor participación en el país.

Estos sorteos se realizan todos los días en dos horarios diferentes, uno en la jornada diurna y otro en la noche.

Tras cada edición, los resultados oficiales son publicados a través de los canales autorizados para que los apostadores puedan verificar si su número resultó premiado.

Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados del Día y Noche del 6 de agosto

Resultados de El Sinuano del 7 de agosto

Día de Sinuano

  • Número ganador: 4203.
  • La Quinta: 3.
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El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar el premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad en cualquiera de los puntos de pago autorizados.

Asimismo, es fundamental respetar los plazos establecidos para cobrar el premio. Por ello, se recomienda conservar el comprobante hasta completar el proceso de reclamación y confirmar que el pago se haya efectuado.

Gracias a sus sorteos diarios, El Sinuano Día y El Sinuano Noche se han consolidado como dos de las modalidades de chance con mayor seguimiento en Colombia.

Al ofrecer un sorteo en la jornada diurna y otro en la nocturna, brindan a los apostadores dos oportunidades diarias para conocer los resultados y participar.