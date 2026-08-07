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Resultado del Super Astro Luna del martes 7 de agosto de 2026

La lotería contempla distintos premios según la cantidad de aciertos.

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Redacción Loterías
7 de agosto de 2026 a las 9:01 p. m.
Super Astro Luna del 7 de agosto de 2026.
Super Astro Luna del 7 de agosto de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Durante la noche del viernes 7 de agosto, se llevó a cabo el sorteo número 8205 de la lotería Super Astro Luna, que entrega un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

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Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 9911 bajo el signo Virgo.

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Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 8 de agosto de 2026, a las 10:42 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.