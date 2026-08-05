Resultado del Súper Astro Luna HOY: número que podría cambiar la suerte esta noche, 5 de agosto de 2026

El Súper Astro Luna realizó este miércoles, 5 de agosto de 2026, un nuevo sorteo, en el que cientos de jugadores esperaban conocer la combinación ganadora compuesta por un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. El sorteo corresponde al número 8203 y se llevó a cabo en la noche de este miércoles.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 5 de agosto de 2026

Resultado ganador del Súper Astro Luna de este miércoles

El número ganador del Súper Astro Luna de hoy fue:

Número: 3062 .

. Signo: Acuario.

El Súper Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar más consultados por los colombianos debido a su particular modalidad, que combina números y signos zodiacales. El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:40 p. m..

Para participar, los jugadores seleccionan un número de máximo cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. La apuesta resulta ganadora cuando ambas selecciones coinciden con el resultado obtenido durante el sorteo oficial.

Resultados recientes del Súper Astro Luna

Antes del sorteo de este miércoles 5 de agosto, estos habían sido los últimos resultados registrados:

Martes 4 de agosto de 2026: número 5478 - signo Libra .

número - signo . Lunes 3 de agosto de 2026: número 7625 - signo Libra .

número - signo . Domingo 2 de agosto de 2026: número 7970 - signo Escorpión.

Estos datos son consultados por algunos jugadores como referencia para revisar las tendencias recientes del juego, aunque cada sorteo funciona de manera independiente y depende completamente del azar.