¿Tuvo su día de suerte? Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 5 de agosto

Este miércoles, 5 de agosto de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Resultado del Super Astro Luna del martes 4 de agosto de 2026

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6663 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 3388, mientras que la quinta balota fue el 9.

Resultados del sorteo 6663 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3388 .

. Quinta balota: 9.

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6664 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este jueves, 6 de agosto de 2026, volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en todo el país.