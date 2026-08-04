El Sinuano del martes 4 de agosto: resultados oficiales de los sorteos Día y Noche

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este martes 4 de agosto a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.
Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador.
Resultados de El Sinuano del 4 de agosto
El Sinuano Día
- Número ganador: 5501.
- La Quinta: 1.
El Sinuano Noche
- Número ganador: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
¿Cómo reclamar un premio?
Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.
Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.
El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.