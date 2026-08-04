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Baloto y Revancha juegan hoy: resultados de los acumulados millonarios, lunes 3 de agosto de 2026

Ya se conocen las combinaciones ganadoras de los sorteos realizados este lunes.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

4 de agosto de 2026 a las 7:10 a. m.
Quedaron definidos los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha de hoy.
Quedaron definidos los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha de hoy. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este lunes 3 de agosto de 2026 el sorteo 2691, en el que estuvo en juego un acumulado de 51.200 millones de pesos en la modalidad tradicional y un acumulado de 9.600 millones de pesos en Baloto Revancha.

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Como es habitual, el juego se llevó a cabo en una de sus tres jornadas semanales, ya que los sorteos del Baloto se realizan los lunes, miércoles y sábados.

Resultados del Baloto de hoy, lunes 3 de agosto de 2026

Acumulado: $51.200 millones.

  • Número ganador: 32,33,35,37,42
  • Súper balota: 07

Resultados del Baloto Revancha de hoy

Acumulado: $9.600 millones.

  • Número ganador: 01, 12, 13, 25, 34
  • Súper balota: 03
El resultado del Baloto ya se conoce tras el sorteo de este miércoles.
Los resultados del Baloto de este 3 de agosto ya fueron publicados oficialmente. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos tres resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores al realizado este lunes:

  • 1 de agosto de 2026: 01 - 07 - 08 - 14 - 24 | Súper balota: 05.
  • 27 de julio de 2026: 10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper balota: 14.
  • 25 de julio de 2026: 06 - 08 - 21 - 35 - 42 | Súper balota: 09.

Últimos tres resultados del Baloto Revancha

En la modalidad Revancha, las combinaciones más recientes antes del sorteo del 3 de agosto fueron las siguientes:

  • 1 de agosto de 2026: 27 - 29 - 33 - 38 - 39 | Súper balota: 16.
  • 27 de julio de 2026: 01 - 05 - 10 - 26 - 38 | Súper balota: 04.
  • 25 de julio de 2026: 01 - 06 - 30 - 31 - 35 | Súper balota: 02.