Baloto y Revancha juegan hoy: resultados de los acumulados millonarios, lunes 3 de agosto de 2026

El Baloto realizó este lunes 3 de agosto de 2026 el sorteo 2691, en el que estuvo en juego un acumulado de 51.200 millones de pesos en la modalidad tradicional y un acumulado de 9.600 millones de pesos en Baloto Revancha.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del lunes 3 de agosto de 2026

Como es habitual, el juego se llevó a cabo en una de sus tres jornadas semanales, ya que los sorteos del Baloto se realizan los lunes, miércoles y sábados.

Resultados del Baloto de hoy, lunes 3 de agosto de 2026

Acumulado: $51.200 millones.

Número ganador: 32,33,35,37,42

32,33,35,37,42 Súper balota: 07

Resultados del Baloto Revancha de hoy

Acumulado: $9.600 millones.

Número ganador: 01, 12, 13, 25, 34

01, 12, 13, 25, 34 Súper balota: 03

Los resultados del Baloto de este 3 de agosto ya fueron publicados oficialmente. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos tres resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores al realizado este lunes:

1 de agosto de 2026: 01 - 07 - 08 - 14 - 24 | Súper balota: 05.

01 - 07 - 08 - 14 - 24 | 05. 27 de julio de 2026: 10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper balota: 14.

10 - 11 - 20 - 36 - 41 | 14. 25 de julio de 2026: 06 - 08 - 21 - 35 - 42 | Súper balota: 09.

Últimos tres resultados del Baloto Revancha

En la modalidad Revancha, las combinaciones más recientes antes del sorteo del 3 de agosto fueron las siguientes: