Baloto y Revancha juegan hoy: resultados de los acumulados millonarios, lunes 3 de agosto de 2026

El Baloto realizó este lunes 3 de agosto de 2026 el sorteo 2691, en el que estuvo en juego un acumulado de 51.200 millones de pesos en la modalidad tradicional y un acumulado de 9.600 millones de pesos en Baloto Revancha.
Como es habitual, el juego se llevó a cabo en una de sus tres jornadas semanales, ya que los sorteos del Baloto se realizan los lunes, miércoles y sábados.
Resultados del Baloto de hoy, lunes 3 de agosto de 2026
Acumulado: $51.200 millones.
- Número ganador: 32,33,35,37,42
- Súper balota: 07
Resultados del Baloto Revancha de hoy
Acumulado: $9.600 millones.
- Número ganador: 01, 12, 13, 25, 34
- Súper balota: 03
Últimos tres resultados del Baloto
Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores al realizado este lunes:
- 1 de agosto de 2026: 01 - 07 - 08 - 14 - 24 | Súper balota: 05.
- 27 de julio de 2026: 10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper balota: 14.
- 25 de julio de 2026: 06 - 08 - 21 - 35 - 42 | Súper balota: 09.
Últimos tres resultados del Baloto Revancha
En la modalidad Revancha, las combinaciones más recientes antes del sorteo del 3 de agosto fueron las siguientes:
- 1 de agosto de 2026: 27 - 29 - 33 - 38 - 39 | Súper balota: 16.
- 27 de julio de 2026: 01 - 05 - 10 - 26 - 38 | Súper balota: 04.
- 25 de julio de 2026: 01 - 06 - 30 - 31 - 35 | Súper balota: 02.