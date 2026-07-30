Último sorteo del Baloto: números ganadores de los 60.000 millones de pesos en juego, miércoles 29 de julio de 2026

El Baloto realizó este miércoles 29 de julio de 2026 el sorteo 2689, en el que estuvo en juego un acumulado total de 59.600 millones de pesos, distribuidos entre el Baloto tradicional y Baloto Revancha. Como ocurre cada semana, el juego de azar se lleva a cabo únicamente los lunes, miércoles y sábados.
Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 50.400 millones de pesos, mientras que el de Baloto Revancha llegó a 9.200 millones de pesos.
Resultados del sorteo del Baloto del 29 de julio de 2026
Sorteo: 2689
Acumulado: $50.400 millones
- Números ganadores: 24 - 25 - 38 - 40 - 43
- Súper balota: 07
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 29 de julio de 2026
Acumulado: $9.200 millones
- Números ganadores: 01 - 07 - 11 - 26 - 27
- Súper balota: 11
Estos fueron los últimos resultados del Baloto
Quienes siguen el historial de los sorteos pueden consultar las combinaciones ganadoras de las tres jornadas anteriores del Baloto:
- 27 de julio de 2026: 10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper balota: 14
- 25 de julio de 2026: 06 - 08 - 21 - 35 - 42 | Súper balota: 09
- 22 de julio de 2026: 03 - 06 - 19 - 30 - 33 | Súper balota: 09
Por su parte, los últimos tres resultados de Baloto Revancha fueron:
- 27 de julio de 2026: 01 - 05 - 10 - 26 - 38 | Súper balota: 04
- 25 de julio de 2026: 01 - 06 - 30 - 31 - 35 | Súper balota: 02
- 22 de julio de 2026: 03 - 06 - 18 - 32 - 33 | Súper balota: 07