Último sorteo del Baloto: números ganadores de los 60.000 millones de pesos en juego, miércoles 29 de julio de 2026

El Baloto realizó este miércoles 29 de julio de 2026 el sorteo 2689, en el que estuvo en juego un acumulado total de 59.600 millones de pesos, distribuidos entre el Baloto tradicional y Baloto Revancha. Como ocurre cada semana, el juego de azar se lleva a cabo únicamente los lunes, miércoles y sábados.

¿Fue el ganador? Resultado lotería Chontico Día y Noche del miércoles 29 de julio de 2026

Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 50.400 millones de pesos, mientras que el de Baloto Revancha llegó a 9.200 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto del 29 de julio de 2026

Sorteo: 2689

Acumulado: $50.400 millones

Números ganadores: 24 - 25 - 38 - 40 - 43

24 - 25 - 38 - 40 - 43 Súper balota: 07

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 29 de julio de 2026

Acumulado: $9.200 millones

Números ganadores: 01 - 07 - 11 - 26 - 27

01 - 07 - 11 - 26 - 27 Súper balota: 11

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Quienes siguen el historial de los sorteos pueden consultar las combinaciones ganadoras de las tres jornadas anteriores del Baloto:

El nuevo sorteo del Baloto ya tiene resultado y combinación ganadora. Foto: Getty Images / Baloto

27 de julio de 2026: 10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper balota: 14

10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper balota: 14 25 de julio de 2026: 06 - 08 - 21 - 35 - 42 | Súper balota: 09

06 - 08 - 21 - 35 - 42 | Súper balota: 09 22 de julio de 2026: 03 - 06 - 19 - 30 - 33 | Súper balota: 09

Por su parte, los últimos tres resultados de Baloto Revancha fueron: