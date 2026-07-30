¿Tuvo su día de suerte? Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 30 de julio

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Último sorteo del Baloto: números ganadores de los 60.000 millones de pesos en juego, miércoles 29 de julio de 2026

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves 30 de julio de 2026, el número ganador fue 6342, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 0.

Resultados del sorteo 6651 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6342

Quinta balota: 0

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6652 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de Super Astro Luna: resultado oficial del sorteo del miércoles 29 de julio

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 29 de julio de 2026: 8429 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 28 de julio de 2026: 4422 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 27 de julio de 2026: 7366 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 29 de julio de 2026: 8183 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 28 de julio de 2026: 6929 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 27 de julio de 2026: 4575 – Quinta balota: 6

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 21 de julio de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.