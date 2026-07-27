Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 27 de julio de 2026

Este lunes, 27 de julio de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Números ganadores de Super Astro Luna: resultado oficial del sorteo del domingo 26 de julio

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6645 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 7366mientras que la quinta balota fue el 8.

Resultados del sorteo 6645 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7366

Quinta balota: 8

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6646 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Resultado de la lotería El Sinuano Día y Noche: sorteo del domingo 26 de julio de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 26 de julio de 2026: 4463 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 25 de julio de 2026: 5791 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 24 de julio de 2026: 8178 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 26 de julio de 2026: 5954 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 25 de julio de 2026: 8447 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 24 de julio de 2026: 7714 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este martes, 28 de julio de 2026, volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en todo el país.