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Loterías del lunes 27 de julio: estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El chance continúa siendo uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia.

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Redacción Loterías
27 de julio de 2026 a las 11:05 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este lunes 27 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más populares del país.

Como ocurre en cada jornada, los participantes esperaban conocer si los números elegidos les permitían quedarse con alguno de los premios ofrecidos en las diferentes modalidades de chance.

Resultados de los sorteos del 27 de julio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5059.
  • La Quinta: 2.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia, especialmente en las regiones donde esta tradición forma parte de la vida cotidiana. Cada sorteo despierta expectativa entre los apostadores, quienes esperan que los números elegidos les permitan obtener alguno de los premios disponibles.