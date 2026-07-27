Loterías del lunes 27 de julio: estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este lunes 27 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más populares del país.
Como ocurre en cada jornada, los participantes esperaban conocer si los números elegidos les permitían quedarse con alguno de los premios ofrecidos en las diferentes modalidades de chance.
Resultados de los sorteos del 27 de julio
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 5059.
- La Quinta: 2.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El chance continúa siendo uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia, especialmente en las regiones donde esta tradición forma parte de la vida cotidiana. Cada sorteo despierta expectativa entre los apostadores, quienes esperan que los números elegidos les permitan obtener alguno de los premios disponibles.