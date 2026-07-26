Resultado de la lotería El Sinuano Día y Noche: sorteo del domingo 26 de julio de 2026

Este domingo, 26 de julio, jugó el sorteo de la lotería El Sinuano Día y el premio mayor de $ 1.500 millones cayó para el número 4378 - 0.

Resultado del Chontico Día y noche hoy, domingo 26 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador de cuatro cifras: 4378

Quinta balota: 0

Resultado de El Sinuano Noche

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Quinta balota: pendiente

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: