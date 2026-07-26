Número ganador del Baloto del sábado 25 de julio: premios de los sorteos superan los 58.000 millones de pesos

Este sábado 25 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo 2687 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados. Para esta jornada, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 49.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un acumulado de 8.800 millones de pesos.
Resultados del Baloto del 25 de julio de 2026
Acumulado de $49.600 millones
- Número ganador: 06 - 08 - 21 - 35 - 42
- Súper balota: 09
Resultados del Baloto Revancha del 25 de julio de 2026
Acumulado de $8.800 millones
- Número ganador: 01 - 06 - 30 - 31 - 35
- Súper balota: 02
Últimos resultados del Baloto
Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores del Baloto, junto con la Súper Balota:
- 22 de julio de 2026: 03 - 06 - 19 - 30 - 33 | Súper Balota: 09
- 20 de julio de 2026: 03 - 22 - 23 - 25 - 37 | Súper Balota: 01
- 18 de julio de 2026: 08 - 17 - 19 - 24 - 26 | Súper Balota: 09
Últimos resultados del Baloto Revancha
Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores de Baloto Revancha, junto con la Súper Balota:
- 22 de julio de 2026: 03 - 06 - 18 - 32 - 33 | Súper Balota: 07
- 20 de julio de 2026: 03 - 10 - 11 - 23 - 33 | Súper Balota: 15
- 18 de julio de 2026: 05 - 06 - 31 - 32 - 34 | Súper Balota: 08