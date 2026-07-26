Número ganador del Baloto del sábado 25 de julio: premios de los sorteos superan los 58.000 millones de pesos

Este sábado 25 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo 2687 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados. Para esta jornada, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 49.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un acumulado de 8.800 millones de pesos.

Número ganador de la lotería Super Astro Sol de este sábado 25 de junio de 2026

Resultados del Baloto del 25 de julio de 2026

Acumulado de $49.600 millones

Número ganador: 06 - 08 - 21 - 35 - 42

06 - 08 - 21 - 35 - 42 Súper balota: 09

Resultados del Baloto Revancha del 25 de julio de 2026

Acumulado de $8.800 millones

Número ganador: 01 - 06 - 30 - 31 - 35

01 - 06 - 30 - 31 - 35 Súper balota: 02

Últimos resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores del Baloto, junto con la Súper Balota:

El Baloto volvió a sortear millonarios acumulados en su jornada de este sábado. Foto: Getty Images / Baloto

22 de julio de 2026: 03 - 06 - 19 - 30 - 33 | Súper Balota: 09

03 - 06 - 19 - 30 - 33 | 09 20 de julio de 2026: 03 - 22 - 23 - 25 - 37 | Súper Balota: 01

03 - 22 - 23 - 25 - 37 | 01 18 de julio de 2026: 08 - 17 - 19 - 24 - 26 | Súper Balota: 09

Últimos resultados del Baloto Revancha

Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores de Baloto Revancha, junto con la Súper Balota:

22 de julio de 2026: 03 - 06 - 18 - 32 - 33 | Súper Balota: 07

03 - 06 - 18 - 32 - 33 | 07 20 de julio de 2026: 03 - 10 - 11 - 23 - 33 | Súper Balota: 15

03 - 10 - 11 - 23 - 33 | 15 18 de julio de 2026: 05 - 06 - 31 - 32 - 34 | Súper Balota: 08