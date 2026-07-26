Este sábado, 25 de julio, se disputó un sorteo más de Super Astro Luna, uno de los juegos más importantes para los apostadores en Colombia.

Estos son los números ganadores de la Lotería de Boyacá, sábado 25 de julio de 2026

Durante la transmisión oficial, realizada a través del Canal 1 sobre las 11:00 de la noche, se entregó la combinación ganadora entre un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Resultados de Super Astro Luna para el sánado 25 de julio

Número ganador : 6125

: 6125 Signo: Piscis

Super Astro Luna se ha consolidado dentro del panorama de los juegos de suerte y azar en Colombia como uno de los productos de mayor preferencia del público. Este sorteo destaca por combinar la tradicional mecánica del chance con la astrología, ofreciendo multiplicadores fijos por cada peso apostado.

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de un billete prediseñado, Super Astro opera funciona cuando el jugador define la cantidad exacta que desea apostar y la combinación de su preferencia.

Si el jugador acierta el número de cuatro cifras y el signo zodiacal puede ganar hasta 42.000 veces lo apsotado.

Últimos resultados de Super Astro Luna