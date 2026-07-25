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Número ganador de la lotería Super Astro Sol de este sábado 25 de junio de 2026

Así fue el más reciente sorteo de este juego.

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Redacción Loterías
25 de julio de 2026 a las 5:16 p. m.
El sorteo del Super Astro Sol ya entregó el número y el signo favorecidos.
El sorteo del Super Astro Sol ya entregó el número y el signo favorecidos. Foto: Getty Images / Super Astro Sol

Este sábado 4 de julio de 2026, a las 4:00 de la tarde, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de toda Colombia.

Estos fueron los resultados oficiales:

  • El número ganador es: 1348
  • Los últimos tres dígitos: 348
  • Los últimos dos dígitos: 48
  • El signo zodiacal ganador es: Aries
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Miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la posibilidad de ganar millones de pesos al acertar la cifra completa, en el mismo orden en que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Se conocieron los números ganadores del Chontico en sus dos sorteos de este 11 de julio.
Chontico Día y Noche: resultado de los últimos sorteos de este sábado 25 de julio de 2026

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elegirá cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

La expectativa terminó tras conocerse la combinación seleccionada en el más reciente sorteo.
Los participantes ya pueden comprobar si su elección coincidió con el resultado de la tarde. Foto: Getty Images / Super Astro
Los números ganadores definieron el cierre del fin de semana para los apostadores.
Resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche este viernes, 10 de abril

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo recibirá el valor apostado multiplicado por 1.000, mientras que quien acierte las dos últimas cifras, junto con el signo, obtendrá lo apostado multiplicado por 100.