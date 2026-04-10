Resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche este viernes, 10 de abril

La jornada de este viernes, 10 de abril, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 1084, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

Lotería Chontico: resultados del sorteo 8396 de este viernes, 10 de abril de 2026

A este resultado se sumó la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 0, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 10 de abril

Número ganador de cuatro cifras: 1084

Número ganador de cinco cifras: 0

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 10 de abril

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: verifique aquí los resultados de los sorteos de este viernes, 10 de abril

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: