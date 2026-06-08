Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este lunes, 8 de junio

La jornada de este lunes, 8 de junio, comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.
El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 1356, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.
Como complemento de la jugada, la habitual quinta, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 9, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.
Resultados de la lotería El Sinuano Día del 8 de junio
- Número ganador de cuatro cifras: 1356
- Número de la quinta: 9
Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 8 de junio
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente.
- Número de la quinta: pendiente.
El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el martes, 9 de junio, desde las 2:30 p. m.
¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?
Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.
Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:
- Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
- Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
- La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
- Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.