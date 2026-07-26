Powerball alcanzó los 600 millones de dólares: estos fueron los números ganadores del sorteo del 25 de julio de 2026

El Powerball es una lotería multiestatal de Estados Unidos, conocida por ofrecer algunos de los premios acumulados más grandes del mundo.

Resultados del Powerball del sábado 25 de julio

El pasado sábado 25 de julio se realizó un nuevo sorteo del Powerball, con un premio mayor de 600 millones de dólares. Adicionalmente, está la posibilidad de cobrar 262.8 millones dólares en efectivo y de forma inmediata.

Estos fueron los números ganadores.

Cinco números: 3-4-24-36-47

Powerball: 17

Power Play: 4

¿Cómo se juega?

En un boleto de Powerball elige 5 números del 1 al 69 (bolas blancas) y 1 número Powerball del 1 al 26 (bola roja).

También se puede usar la opción Quick Pick, en la que el sistema selecciona los números al azar.

Esta lotería estadounidense ofrece algunos de los premios acumulados más grandes del mundo. Foto: Getty Images

¿Cómo se gana?

Hay 9 niveles de premios, dependiendo de cuántos números acierte.

El premio mayor se le llama jackpot. Si nadie acierta los 5 números y el Powerball, el premio se acumula para el siguiente sorteo, por lo que puede llegar a cientos de millones o incluso superar los mil millones de dólares.

Los ganadores del jackpot normalmente pueden elegir entre un pago único (una suma menor recibida de una vez) o un pago en cuotas durante varios años.

Todo lo que debe saber sobre cómo jugar las loterías en Estados Unidos

Récord de premios de loterías en Estados Unidos

2.04 mil millones , 7 de noviembre del 2022, Powerball.

, 7 de noviembre del 2022, Powerball. 1.817 mil millones , 24 de diciembre del 2025, Powerball.

, 24 de diciembre del 2025, Powerball. 1.787 mil millones , 6 de septiembre del 2025, Powerball.

, 6 de septiembre del 2025, Powerball. 1.765 mil millones , 11 de octubre del 2023, Powerball.

, 11 de octubre del 2023, Powerball. 1.602 mil millones , 8 de agosto del 2023, Mega Millions.

, 8 de agosto del 2023, Mega Millions. 1.586 mil millones , 13 de enero del 2016, Powerball.

, 13 de enero del 2016, Powerball. 1.537 mil millones , 23 de octubre del 2018, Mega Millions.

, 23 de octubre del 2018, Mega Millions. 1.348 mil millones , 13 de enero del 2023, Mega Millions.

, 13 de enero del 2023, Mega Millions. 1.337 mil millones , 29 de julio de 2022, Mega Millions.

, 29 de julio de 2022, Mega Millions. 1.326 mil millones, 6 de abril de 2024, Powerball.

Estos han sido el top 10 de premios mayores que han caído en el territorio estadounidense.