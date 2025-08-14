ESTADOS UNIDOS
Todo lo que debe saber sobre cómo jugar las loterías en Estados Unidos
Las loterías más importantes de Estados Unidos se juegan en todos los estados del país, dos o tres a la semana.
Para jugar la lotería en Estados Unidos, el primer requisito es comprar un billete, en el que se eligen los seis números al azar que, a la suerte, se espera que aparezcan en el siguiente sorteo. Para cuando juega la lotería respectiva, el premio mayor se reparte entre las personas que hayan acertado a todos los números.
En caso de que nadie haya acertado a la cifra completa, el monto del premio se suma para el siguiente sorteo. Actualmente, las loterías que más ofrecen dinero, y las más jugadas en Estados Unidos, son Powerball y Mega Millions.
En el caso de Mega Millions, esta se puede jugar en los 45 estados del país, además de en las Islas Vírgenes. Y juega dos días a la semana: los martes y viernes. Las personas deben elegir cinco números entre el 1 y el 70, y una sexta balota entre el 1 y el 25. Para esta lotería, las boletas tiene un valor de cinco dólares.
Powerball también se puede jugar en todos los estados del país norteamericano, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Este juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 de la noche, hora del este.
Los boletos tienen un costo de 2 dólares y los apostadores eligen cinco números del 1 al 69 y otro del 1 al 26. En este juego también puede solicitar que los números se le sean asignados al azar.
Para los dos juegos, los ganadores pueden pedir que les paguen el premio de dos maneras: recibir el monto en un único pago —aunque en una menor cantidad, y en efectivo—, o recibir 29 cuotas del dinero, pagados de manera anual.
Si los afortunados prefieren recibir el premio cada año, el monto aumenta el 5 % anualmente.
Si el premio mayor supera los mil millones de dólares, la persona debe declarar impuestos federales. Como parte del proceso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) retiene el 24 % de las ganancias. En caso de los impuestos sobre la renta para cada estado, el ganador deberá pagar según lo determinan las leyes de cada región del país.
De acuerdo con la información de las loterías mencionadas, el dinero de los premios para cada sorteo se recaudan principalmente de la venta de boletas. En el 2023, según los datos de la Asociación Norteamericana de Loterías Estatales y Provinciales, los compradores invirtieron hasta 113,3 mil millones de dólares en las boletas para el juego.