Todo lo que debe saber sobre cómo jugar las loterías en Estados Unidos

Para jugar la lotería en Estados Unidos, el primer requisito es comprar un billete, en el que se eligen los seis números al azar que, a la suerte, se espera que aparezcan en el siguiente sorteo. Para cuando juega la lotería respectiva, el premio mayor se reparte entre las personas que hayan acertado a todos los números.

En caso de que nadie haya acertado a la cifra completa, el monto del premio se suma para el siguiente sorteo. Actualmente, las loterías que más ofrecen dinero, y las más jugadas en Estados Unidos, son Powerball y Mega Millions.

Un cartel muestra el premio mayor de la lotería Mega Millions | Foto: Getty Images

En el caso de Mega Millions, esta se puede jugar en los 45 estados del país, además de en las Islas Vírgenes. Y juega dos días a la semana: los martes y viernes. Las personas deben elegir cinco números entre el 1 y el 70, y una sexta balota entre el 1 y el 25. Para esta lotería, las boletas tiene un valor de cinco dólares.

Powerball también se puede jugar en todos los estados del país norteamericano, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Este juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 de la noche, hora del este.

Las personas pueden solicitar el pago completo o en cuotas anuales. | Foto: Agencia:123rf

Los boletos tienen un costo de 2 dólares y los apostadores eligen cinco números del 1 al 69 y otro del 1 al 26. En este juego también puede solicitar que los números se le sean asignados al azar.

Para los dos juegos, los ganadores pueden pedir que les paguen el premio de dos maneras: recibir el monto en un único pago —aunque en una menor cantidad, y en efectivo—, o recibir 29 cuotas del dinero, pagados de manera anual.

Si los afortunados prefieren recibir el premio cada año, el monto aumenta el 5 % anualmente.

Los premios se recaudan de la venta de boletas. | Foto: Getty Images

Si el premio mayor supera los mil millones de dólares, la persona debe declarar impuestos federales. Como parte del proceso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) retiene el 24 % de las ganancias. En caso de los impuestos sobre la renta para cada estado, el ganador deberá pagar según lo determinan las leyes de cada región del país.