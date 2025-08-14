¿Cómo puedo jugar a la lotería de Estados Unidos desde México?

Desde México, participar en la lotería de Estados Unidos ya no es un sueño lejano, sino una posibilidad real y accesible gracias a las innovaciones digitales, cumpliendo con regulaciones y tiempos formales.

La plataforma más reconocida en este ámbito es TheLotter, un servicio en línea que actúa como intermediario: sus agentes adquieren tickets oficiales en territorio estadounidense, escaneando el boleto y cargándolo en la cuenta del usuario antes del sorteo.

Para registrarse, solo necesita ingresar al sitio, elegir tus números y pagar; el comprobante le respalda como dueño legítimo del boleto.

Un primer plano de una mano rascando un billete de lotería. | Foto: Getty Images

Powerball y Mega Millions dominan las preferencias entre los mexicanos interesados en estas loterías. Powerball se juega seleccionando cinco números del 1 al 69 y una bolita adicional del 1 al 26, con sorteos los lunes, miércoles y sábados; el costo del boleto es de $2 dólares y existe la opción Power Play para multiplicar premios secundarios.

Mega Millions sigue un formato similar: cinco números del 1 al 70, una bola extra entre 1 y 25, sorteos martes y viernes, y boletos que pasarán de costar $2 a $5 dólares desde abril de 2025, gracias a una renovación que busca incrementar premios iniciales y mejorar las probabilidades de ganar.

A pesar de la cercanía geográfica, el proceso es completamente legal y transparente. Mexicanos mayores de 18 años pueden participar a través de TheLotter sin necesidad de estar físicamente en Estados Unidos; la plataforma garantiza el respaldo del boleto y la validez del proceso.

Además, si el premio es menor, puede ser transferido directamente a tu cuenta en la plataforma. En caso de ganar el gran premio mayor, TheLotter ofrece asistencia legal y logística mediante vuelos y abogados sin costo adicional.

Marco vintage de felicitaciones, letrero dorado con fondo de confeti dorado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las posibilidades no se limitan a una sola jugada. Puede

optar por apuestas múltiples, paquetes combinados, suscripción a sorteos o jugar en grupo, lo que permite mayor cobertura de combinaciones a menor costo por jugador.

La opción Power Play en Powerball y Megaplier en Mega Millions brindan multiplicadores adicionales que aumentan significativamente los premios secundarios: duplicar o hasta multiplicar por diez ciertos montos según la gama del sorteo.

Sin embargo, las probabilidades de ganar el premio mayor siguen siendo muy bajas. En Powerball, la chance es de 1 entre 292 millones, y en Mega Millions ronda en torno a 1 entre 302 millones en su categoría principal. Aun así, existen varias categorías de premios menores que permiten algún retorno por acertar algunas bolas.

Los premios de lotería en Estados Unidos están sujetos a impuestos federales que se retienen automáticamente y pueden llegar al 30 % o más para no residentes; también pueden aplicar gravámenes estatales, según la jurisdicción. Es importante considerar que también podrían existir implicaciones fiscales en México.

En efecto, jugar la lotería estadounidense desde México es factible y seguro, especialmente vía plataformas reconocidas como TheLotter. Se requiere registrarse, elegir números, pagar y esperar el sorteo. Si gana un premio menor, recibirá el dinero por la plataforma; si se trata del mayor, contará con respaldo y apoyo para cobrarlos en Estados Unidos.