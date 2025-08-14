Suscribirse

¿Cómo puedo jugar a la lotería de Estados Unidos desde México?

Mexicanos pueden apostar por premios millonarios en Estados Unidos sin salir de casa, gracias a plataformas seguras y legales.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

14 de agosto de 2025, 4:29 p. m.
EE.UU.
Esta imagen pertenece a la serie "Bolas de Lotería" | Foto: Getty Images

Desde México, participar en la lotería de Estados Unidos ya no es un sueño lejano, sino una posibilidad real y accesible gracias a las innovaciones digitales, cumpliendo con regulaciones y tiempos formales.

La plataforma más reconocida en este ámbito es TheLotter, un servicio en línea que actúa como intermediario: sus agentes adquieren tickets oficiales en territorio estadounidense, escaneando el boleto y cargándolo en la cuenta del usuario antes del sorteo.

Para registrarse, solo necesita ingresar al sitio, elegir tus números y pagar; el comprobante le respalda como dueño legítimo del boleto.

EE.UU.
Un primer plano de una mano rascando un billete de lotería. | Foto: Getty Images

Powerball y Mega Millions dominan las preferencias entre los mexicanos interesados en estas loterías. Powerball se juega seleccionando cinco números del 1 al 69 y una bolita adicional del 1 al 26, con sorteos los lunes, miércoles y sábados; el costo del boleto es de $2 dólares y existe la opción Power Play para multiplicar premios secundarios.

Mega Millions sigue un formato similar: cinco números del 1 al 70, una bola extra entre 1 y 25, sorteos martes y viernes, y boletos que pasarán de costar $2 a $5 dólares desde abril de 2025, gracias a una renovación que busca incrementar premios iniciales y mejorar las probabilidades de ganar.

Contexto: ¿Cómo gastaría más de 1 billón de pesos? Así puede participar desde Colombia por el jugoso premio de esta lotería

A pesar de la cercanía geográfica, el proceso es completamente legal y transparente. Mexicanos mayores de 18 años pueden participar a través de TheLotter sin necesidad de estar físicamente en Estados Unidos; la plataforma garantiza el respaldo del boleto y la validez del proceso.

Además, si el premio es menor, puede ser transferido directamente a tu cuenta en la plataforma. En caso de ganar el gran premio mayor, TheLotter ofrece asistencia legal y logística mediante vuelos y abogados sin costo adicional.

Ilustración vectorial.
Marco vintage de felicitaciones, letrero dorado con fondo de confeti dorado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las posibilidades no se limitan a una sola jugada. Puede

optar por apuestas múltiples, paquetes combinados, suscripción a sorteos o jugar en grupo, lo que permite mayor cobertura de combinaciones a menor costo por jugador.

La opción Power Play en Powerball y Megaplier en Mega Millions brindan multiplicadores adicionales que aumentan significativamente los premios secundarios: duplicar o hasta multiplicar por diez ciertos montos según la gama del sorteo.

Sin embargo, las probabilidades de ganar el premio mayor siguen siendo muy bajas. En Powerball, la chance es de 1 entre 292 millones, y en Mega Millions ronda en torno a 1 entre 302 millones en su categoría principal. Aun así, existen varias categorías de premios menores que permiten algún retorno por acertar algunas bolas.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que podrían tener golpe de fortuna y ganar la lotería en la segunda mitad de agosto, según la IA

Los premios de lotería en Estados Unidos están sujetos a impuestos federales que se retienen automáticamente y pueden llegar al 30 % o más para no residentes; también pueden aplicar gravámenes estatales, según la jurisdicción. Es importante considerar que también podrían existir implicaciones fiscales en México.

En efecto, jugar la lotería estadounidense desde México es factible y seguro, especialmente vía plataformas reconocidas como TheLotter. Se requiere registrarse, elegir números, pagar y esperar el sorteo. Si gana un premio menor, recibirá el dinero por la plataforma; si se trata del mayor, contará con respaldo y apoyo para cobrarlos en Estados Unidos.

Aunque ganar el premio mayor es poco probable, las múltiples opciones de juego ofrecen oportunidades atractivas y divertidas. La transparencia, la legalidad y el respaldo comprobado hacen de esta opción digital una alternativa viable para quienes sueñan con millonarios premios al otro lado de la frontera.

