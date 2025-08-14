Suscribirse

Estados Unidos

Números ganadores del Powerball: resultados del sorteo del miércoles 13 de agosto, con premio mayor de $565 millones de dólares

La lotería es una de las más grandes de Estados Unidos.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 8:48 p. m.
Lotería PowerBall
Lotería PowerBall | Foto: Lotería PowerBall

El acumulado de la popular lotería estadounidense Powerball, similar al Baloto colombiano, sigue creciendo con el paso de los sorteos sin que ninguno de los apostadores logre acertar a la combinación completa de las seis balotas.

En virtud de lo anterior, el acumulado dispuesto para el próximo sorteo, previsto para el sábado 16 de agosto a las 22:59 hora local, ha llegado a la cifra de 565 millones de dólares, un monto que si se tradujera a pesos colombianos, equivaldría a cerca de 2 billones de pesos.

Ranking de los 10 lugares con más ganadores de lotería en Nueva York
Los acumulados van creciendo a medida que ningún jugador acierta los números del sorteo. | Foto: Getty Images

Las cifras del sorteo del miércoles 13 de agosto de 2025 fueron: 4, 11, 40, 44, 50 y la balota roja tiene el número 4.

El valor en efectivo para pago inmediato, menos impuestos, está en 258.1 millones de dólares.

Lo más leído

1. Drástico giro en caso de joven asesinado por habitante de calle en Itagüí: hermana lo contó todo
2. Pareja pierde vuelo a Puerto Rico por seguir indicaciones de la IA; uno de ellos terminó llorando: “No me fío más”
3. Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá
x
Hubo ganadores de 1 millón de dólares en Nuevo Hampshire, Oregon y Texas | Foto: Powerball

Además, se activó la opción Power Play con un multiplicador de 3X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional.

Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Es posible jugar estando afuera de Estados Unidos. Para reclamar un premio, se recomienda firmar el boleto en la parte de atrás para que no haya falsificación de identidad.

Los boletos se pueden comprar vía electrónica o mediante sucursales físicas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Amazon expande su entrega de comestibles el mismo día, a 1.000 ciudades de Estados Unidos

2. Reapareció hombre que supuestamente le disparó a Juan Felipe Rincón, hijo del exinspector de la Policía: “Yo sí claramente sé quién fue”

3. Estados Unidos despliega fuerza militar en el Caribe para enfrentar a carteles, incluyendo al vinculado con Nicolás Maduro

4. Tiembla Nairo Quintana: Movistar alista última decisión para la Vuelta España 2025

5. Horóscopo del Niño Prodigio para el jueves 14 de agosto de 2025: advertencias y sorpresas para los signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PowerballEstados UnidosLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.