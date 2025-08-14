Números ganadores del Powerball: resultados del sorteo del miércoles 13 de agosto, con premio mayor de $565 millones de dólares

El acumulado de la popular lotería estadounidense Powerball, similar al Baloto colombiano, sigue creciendo con el paso de los sorteos sin que ninguno de los apostadores logre acertar a la combinación completa de las seis balotas.

En virtud de lo anterior, el acumulado dispuesto para el próximo sorteo, previsto para el sábado 16 de agosto a las 22:59 hora local, ha llegado a la cifra de 565 millones de dólares, un monto que si se tradujera a pesos colombianos, equivaldría a cerca de 2 billones de pesos.

Los acumulados van creciendo a medida que ningún jugador acierta los números del sorteo. | Foto: Getty Images

Las cifras del sorteo del miércoles 13 de agosto de 2025 fueron: 4, 11, 40, 44, 50 y la balota roja tiene el número 4.

El valor en efectivo para pago inmediato, menos impuestos, está en 258.1 millones de dólares.

Hubo ganadores de 1 millón de dólares en Nuevo Hampshire, Oregon y Texas | Foto: Powerball

Además, se activó la opción Power Play con un multiplicador de 3X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional.

Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Es posible jugar estando afuera de Estados Unidos. Para reclamar un premio, se recomienda firmar el boleto en la parte de atrás para que no haya falsificación de identidad.