Una pasajera de un vuelo de Delta Air Lines dio a luz cuando el avión estaba a unos 30 minutos de su destino final. La tripulación decidió realizar un aterrizaje de emergencia, informó el lunes la aerolínea estadounidense.

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La mujer embarcó el viernes en Atlanta en un vuelo local de más de cinco horas con destino al noreste del país. El avión tenía prevista su llegada antes de la medianoche.

Según la compañía, el bebé —una niña, de acuerdo con medios estadounidenses— nació cuando aún faltaba aproximadamente media hora de vuelo. El lunes, algunos medios publicaron fotos de la madre y la recién nacida.

“Agradecemos a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo por haber intervenido para brindar atención a una cliente antes del aterrizaje en Portland”, señaló la aerolínea en una declaración a AFP, en la que también deseó “todo lo mejor a la nueva familia”.

El caso se hizo viral en redes sociales. Foto: Captura Redes Sociales

La tripulación atendió a la madre con el apoyo de un médico y dos enfermeras que viajaban entre los 153 pasajeros.

Las profesionales sanitarias Tina Fritz y Kaarin Powell asistieron a la menor. Ambas viajaban en el mismo avión de regreso de sus vacaciones. El personal de a bordo pidió ayuda especializada tras detectar que la pasajera tenía contracciones cada tres minutos, según contó Fritz a Koin 6.

Los auxiliares de vuelo entregaron mantas y buscaron un kit obstétrico, un conjunto estéril de herramientas médicas para partos de emergencia, pero no encontraron uno disponible. Ante la situación, el equipo improvisó.

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“Pedí un kit obstétrico, pero no tenían. Luego pedí mantas y tampoco había suficientes disponibles… Un auxiliar de vuelo se quitó el cordón de un zapato y lo cortó para nosotros. En cuanto la madre dijo ‘tengo que pujar’, con solo tres buenos esfuerzos, el bebé salió y estaba perfecto”, añadio.

Los pasajeros cedieron mantas y una auxiliar de vuelo aportó el cordón de uno de sus zapatos para atar el cordón umbilical. Powell utilizó otro cordón para hacer un torniquete e iniciar una vía intravenosa.

Desde 1929 hasta 2018 se han registrado 74 nacimientos en vuelos comerciales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los servicios de emergencia esperaban en tierra tras el aterrizaje, que se realizó sin contratiempos y recibió prioridad por parte de la torre de control.

Algunas aerolíneas imponen restricciones a pasajeras embarazadas y exigen certificados médicos o limitan el embarque según el tiempo de gestación. Sin embargo, según su sitio web, Delta no aplica estas condiciones.

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Los nacimientos en vuelos comerciales son extremadamente raros. Un estudio de 2020 de la International Society of Travel Medicine registró 74 casos entre 1929 y 2018.

Según la empresa de asistencia médica MedAire, estos partos ocurren aproximadamente en uno de cada 26 millones de pasajeros.

*Con información de AFP.