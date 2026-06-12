El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido por su alias Niño Guerrero, habría muerto en un ataque del Comando Sur de EE. UU.

Este sería el video del ataque que acabó con la vida de alias Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua

Niño Guerrero es un criminal venezolano, conocido por ser el jefe criminal del Tren de Aragua, la mayor megabanda criminal de Venezuela y una de las más grandes de América Latina.

“En mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos realizó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, dijo Trump.

“Con esta acción, el ejército de los Estados Unidos ha traído represalias para ellos, sus familias y sus seres queridos”, dijo Trump.

Este sería el video del ataque en el que murió alias Niño Guerrero:

“Al principio de mi administración, cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales malvados y hacer la guerra contra los carteles”, aseveró.

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El presidente norteamericano aseguró que durante mucho tiempo, el Tren de Aragua ha estado librando la guerra contra sus ciudadanos, mientras que “los líderes débiles dejaron a Estados Unidos indefensos y a la defensiva”.

“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien”, dijo.

Momento del ataque perpetrado por Estados Unidos Foto: X/@realDonaldTrump

El mandatario estadounidense también aprovechó el anuncio para criticar la gestión de Joe Biden y su política migratoria.

“Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”, dijo Trump.

“Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y llevar justicia a las familias de aquellos que masacraron, incluida la preciosa Jocelyn Nungaray, de 12 años; Laken Reilly, de 22 años, y muchas otras almas hermosas”, aseveró el mandatario estadounidense.

El Ministerio del Interior Venezuela había publicado recompensa para las personas que dieran información acerca del paradero de alias el Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua. Foto: Ministerio del Interior Venezuela

Alias Niño Guerrero fue capturado dos veces por las autoridades venezolanas. La primera en 2010, logrando escaparse en 2012 de la cárcel de Tocorón.

Tras ser recapturado en 2013, volvió a fugarse en 2023 a través de un sistema de túneles, justo antes de una masiva intervención militar en dicho penal.

El líder de la banda criminal operaba y expandía redes criminales por toda América Latina. Se le acusa de homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, trata de personas y terrorismo.