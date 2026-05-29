Estados Unidos bombardeó lancha que se desplazaba por el Pacífico oriental dejando tres personas muertas: “Ataque cinético letal”

Tres personas murieron tras un ataque del ejército estadounidense contra una lancha supuestamente involucrada en el tráfico de drogas en el Pacífico oriental, informó el Comando Sur.

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“El 29 de mayo, por orden del comandante de Southcom, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. No se reportaron daños a fuerzas militares de EE.UU", señala el Southcom.

El gobierno de Donald Trump comenzó en septiembre una campaña de bombardeos contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe en los que han muerto casi 200 personas.

On May 29, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/ynibuPqDd3 — U.S. Southern Command (@Southcom) May 30, 2026

Este es el tercer ataque contra lanchas en la región en los últimos días. La operación tuvo como objetivo una embarcación dedicada al narcotráfico que navegaba por una ruta de contrabando conocida, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en X.

Un video que acompañaba la publicación mostraba la embarcación antes del ataque, luego una gran explosión y después restos en llamas en el agua.

El ataque se suma a decenas de acciones similares en los últimos meses y elevó el saldo de muertos en esta campaña estadounidense a por lo menos 196, según un recuento de la AFP.

El martes, el Comando Sur informó de otro bombardeo en el que dos personas sobrevivieron y quedaron a la deriva en el agua.

Trump insiste en que está en guerra con los “narcoterroristas” que operan en América Latina. En ningún caso ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca y los tripulantes asesinados estén involucrados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un encendido debate sobre la legalidad de las operaciones.

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Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos.

Un nuevo bombardeo supuesta lancha del narcotráfico hizo Estados Unidos en el mar Pacífico. Foto: Captura de pantalla

Lucha contra el tráfico de drogas

Guatemala y Estados Unidos han acordado llevar a cabo ataques conjuntos contra organizaciones de narcotraficantes en el país centroamericano, según publicó este jueves el periódico estadounidense The New York Times.

El portavoz en funciones del Pentágono, Joel Valdez, indicó a la AFP en un mensaje electrónico que el Departamento de Defensa no iba a “especular” sobre “futuras operaciones”, pero recordó que Guatemala forma parte del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y lucha contra el crimen que el presidente Donald Trump impulsó junto a otros 17 líderes de la región en marzo.

La coalición “es un esfuerzo hemisférico voluntario que reúne a 18 socios en todo el Hemisferio Occidental, y refleja un compromiso compartido para enfrentar a las redes de narcoterrorismo y otras amenazas a la seguridad que desestabilizan nuestro vecindario común”, añadió.

*Con información de AFP.