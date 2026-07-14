Raro fósil de T. rex rompe récord y se vende por USD 50,1 millones

Un esqueleto de Tyrannosaurus rex, apodado ‘Gus’, se vendió este martes por 50,1 millones de dólares en una subasta organizada por Sotheby’s en Nueva York. La venta estableció un nuevo récord al convertirse en el fósil de dinosaurio más valioso adquirido en una subasta, tras una puja de diez minutos en la que participaron siete compradores.

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“Gus” es uno de los esqueletos de T. rex más completos descubiertos hasta la fecha. Fue hallado en 2021 en un rancho ganadero de Dakota del Sur y conserva 183 huesos fosilizados, lo que representa aproximadamente el 63 % de su estructura ósea.

El dinosaurio vivió entre 72 y 66 millones de años, durante el período Cretácico Superior, una época caracterizada por un clima cálido, altos niveles del mar y extensas llanuras costeras inundables.

El esqueleto mide 11,6 metros de longitud, lo que lo sitúa entre los ejemplares de Tyrannosaurus rex más grandes descubiertos.

Además de su tamaño, ‘Gus’ destaca por su excepcional estado de conservación. Su cráneo conserva cerca del 82 % de los huesos originales y el esqueleto incluye piezas poco comunes, como la fúrcula, una pelvis completa y ambos pies. Según Sotheby’s, solo se conoce otro ejemplar de Tyrannosaurus rex con ambos pies preservados.

Los especialistas también identificaron marcas de mordeduras y fracturas cicatrizadas, evidencia de que el dinosaurio sobrevivió a heridas sufridas durante su vida.

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El fósil recibió el nombre de ‘Gus’ en homenaje a Gary ‘Gus’ Licking, un ganadero del condado de Harding, en Dakota del Sur, propietario del terreno donde se encontró el espécimen. Licking falleció en 2022, un año después de que comenzaran las labores de excavación.

La compra, realizada por un comprador anónimo, vuelve a poner de manifiesto el creciente mercado de fósiles de dinosaurios, una tendencia que ha despertado críticas entre paleontólogos, quienes advierten que piezas de gran valor científico terminan con frecuencia en colecciones privadas.

El esqueleto conserva 183 huesos fosilizados, cerca del 63 % de su estructura original. Foto: Captura X @Sothebys

“Estados Unidos es el único país del mundo donde fósiles como este se consideran propiedad personal”, declaró antes de la subasta Cassandra Hatton, directora del departamento de Ciencia e Historia Natural de Sotheby’s, a AFP.

“Si eres dueño del terreno, eres dueño del fósil y tienes derecho a venderlo. Así que si quieres un dinosaurio, este es el único lugar donde puedes conseguirlo”, afirmó.

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El récord anterior lo ostentaba “Apex”, un estegosaurio vendido por 44,6 millones de dólares en 2024 al multimillonario Ken Griffin, fundador de un fondo de cobertura. Actualmente, ese fósil se exhibe en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Hasta el momento, Sotheby’s no ha revelado la identidad del comprador de “Gus”, quien realizó la oferta ganadora por teléfono. Tampoco se conoce cuál será el destino del esqueleto, por lo que permanece la expectativa sobre si pasará a formar parte de una colección privada o será exhibido al público.

*Con información de AFP.