Subastan obras de Fernando Botero, Fanny Sanín, Juan Cárdenas, entre otros

Bogotá Auctions, la primera casa de subastas del país, alcanzó más de $1.800 millones adjudicados durante su más reciente subasta de arte moderno y contemporáneo, realizada en Bogotá ante coleccionistas, asesores, compradores institucionales y postores nacionales e internacionales. La subasta se desarrolló de manera presencial y vía streaming, ampliando su alcance a coleccionistas y públicos nacionales e internacionales, quienes pudieron seguir en tiempo real cada momento de la jornada desde diferentes lugares de Colombia y del mundo.

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El resultado ratifica el posicionamiento de Bogotá Auctions como principal plataforma del mercado secundario del arte en Colombia y evidencia el creciente dinamismo de un sector cultural que hoy participa activamente en la construcción de valor patrimonial, en la circulación de capital cultural y en la proyección internacional del arte colombiano y latinoamericano.

Subasta obras colombianas Bogotá Auctions Foto: Cortesía

De acuerdo con Charlotte Pieri, Directora y Martillo: “la subasta de anoche fue muy especial para nosotros. Más allá del resultado extraordinario de La plegaria de Botero, que incluso superó nuestro estimado más alto, queremos destacar el muy buen desempeño de artistas latinoamericanos e internacionales a lo largo de la subasta. Creemos que este resultado confirma que Bogotá hoy tiene la capacidad de mover obras internacionales a precios internacionales, con una convocatoria sólida y cada vez más global. Eso habla no solamente del momento que vive el mercado del arte en la ciudad, sino también de la visibilidad, la confianza y la profesionalidad que nuestra casa de subastas, Bogotá Auctions, ha venido consolidando”.

En el ecosistema global del arte, las subastas públicas cumplen una función determinante: establecen referencias transparentes de mercado, generan confianza entre coleccionistas e instituciones, amplían la visibilidad de los artistas y permiten medir el comportamiento cultural y económico de un país. Tal como ocurre en las grandes capitales del mercado internacional, Colombia comienza a consolidar un escenario cada vez más sofisticado, competitivo y conectado con los circuitos globales del coleccionismo.

Subasta obras colombianas Bogotá Auctions Foto: Cortesía

“La subasta pública es uno de los grandes termómetros culturales y económicos del mercado del arte. Su importancia radica no solamente en los resultados financieros, sino en su capacidad para profesionalizar el sector, ampliar el coleccionismo, fortalecer la confianza patrimonial y conectar el arte colombiano con dinámicas internacionales”, señaló Charlotte Pieri, directora general y martillo de Bogotá Auctions.

La jornada estuvo marcada por una intensa participación de compradores y por importantes escaladas de puja en múltiples lotes, particularmente en piezas históricas de arte colombiano y latinoamericano.

Subasta obras colombianas Bogotá Auctions Foto: Cortesía

Los resultados más destacados de la noche estuvieron encabezados por dos obras fundamentales de Fernando Botero:

• Lote 49 — La plegaria (1949), Fernando Botero

Precio de salida: $160.000.000 Precio martillo: $340.000.000

• Lote 51 — Niña con flores (1960), Fernando Botero

Precio de salida: $160.000.000 Precio martillo: $260.000.000

Ambas piezas, pertenecientes a momentos decisivos en la evolución temprana del maestro colombiano, despertaron un fuerte interés entre los coleccionistas, reafirmando la vigencia y solidez internacional del mercado de Botero.

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La abstracción geométrica latinoamericana tuvo igualmente una destacada representación con Acrílico No. 4 (1979), de Fanny Sanín, adjudicado en $130.000.000 tras partir de $60.000.000, confirmando el creciente reconocimiento institucional y de mercado hacia una de las artistas fundamentales de la abstracción continental.

Subasta obras colombianas Bogotá Auctions Foto: Cortesía

Entre las adjudicaciones más relevantes sobresalieron también:

• Lote 31 — Luis Caballero Precio martillo: $80.000.000

• Lote 104 — Variaciones sobre Felipe el Próspero, Juan Cárdenas Precio martillo: $75.000.000

• Lote 55 — Signo decimal, Manuel Hernández Precio martillo: $60.000.000

• Lote 85 — Image (1969), Mary Bauermeister Precio martillo: $60.000.000

• Lote 105 — Cerca del San Cristóbal (1972), Nemesio Antúnez Precio martillo: $42.000.000

• Lote 20 — Negro, espacio negro (1973), Eduardo Mac Entyre Precio martillo: $40.000.000

• Lote 43 — Moon white sky, Jim Amaral Precio martillo: $35.000.000

Uno de los indicadores más relevantes de la velada fue el comportamiento competitivo de las pujas, reflejo de un coleccionismo cada vez más informado y activo. Varias obras multiplicaron de manera significativa sus estimados iniciales, fenómeno que confirma tanto la calidad curatorial de la selección como la creciente confianza del mercado.

La subasta estuvo precedida por una amplia exposición abierta al público con más de 120 obras de arte colombiano y latinoamericano moderno y contemporáneo, consolidando a Bogotá Auctions no solo como un espacio de transacción, sino como una plataforma cultural y pedagógica que acerca el patrimonio artístico a nuevas audiencias y fortalece el ecosistema del arte en Colombia.